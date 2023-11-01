"Чорноморець" розтрощив "Зорю" та вийшов у півфінал Кубка України

Андрій Штогрін зробив хет-трик. Фото: Чорноморець

Визначився ще один півфіналіст Кубка України. У чвертьфіналі "Чорноморець" впевнено здолали луганську "Зорю" 4:1. Моряки вперше з 2013 року зіграють в ½ фіналу.

Андрій Штогрін зробив хет-трик, ще один мʼяч на рахунку Олександра Васильєва, передає Новини.LIVE.

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На 21-й хвилині господарі відкрили рахунок — зробив це дальнім ударом Андрій Штогрін. Голкіпер луганчан Микита Турбаєвський в цьому епізоді припустився помилки.

Через 12 хвилин моряки провели відмінну контратаку, і Андрій Штогрін замкнув простріл Ореста Кузика — 2:0. Третій мʼяч міг забити головою Самсон Йєде. Натомість господарів двічі врятував Варакута після ударів Антюха і Алефіренка.

Штогрін робить хет-трик

Третій гол одесити забили на початку другого тайму. Орест Кузик віддав на Зігі, а Бадібанга виконав чудовий навіс на голову Васильєва — 3:0. Чергова контратака, Самсон робить передачу на Штогріна, і герой матчу з лівої пробив під поперечину — 4:0.

На останніх хвилинах Герреро один мʼяч відіграв. Але на більше у гостей не вистачило ані сил, ані часу. У підсумку далі йдуть одесити.

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