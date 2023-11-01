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"Черноморец" разгромил "Зарю" и вышел в полуфинал Кубка Украины

1 ноября 2023 19:25
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
"Черноморец" разгромил "Зарю" и вышел в полуфинал Кубка Украины
Андрей Штогрин сделал хет-трик. Фото: Черноморец
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Определился еще один полуфиналист Кубка Украины. В четвертьфинале "Черноморец" уверенно одолели луганскую "Зарю" 4:1. Моряки впервые с 2013 сыграют в ½ финала.

Андрей Штогрин сделал хет-трик, еще один мяч на счету Александра Васильева, передает Новини.LIVE.

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На 21-й минуте хозяева открыли счет — сделал это дальним ударом Андрей Штогрин. Голкипер луганчан Никита Турбаевский в этом эпизоде допустил ошибку.

Через 12 минут моряки провели отличную контратаку, и Андрей Штогрин замкнул прострел Ореста Кузика — 2:0. Третий мяч мог забить головой Самсон Йеде. Вместо этого хозяев дважды спас Варакута после ударов Антюха и Алефиренко.

Штогрин делает хет-трик

Третий гол одесситы забили в начале второго тайма. Орест Кузык отдал на Зиги, а Бадибанга исполнил отличный навес на голову Васильева — 3:0. Очередная контратака, Самсон делает передачу на Штогрина, и герой матча с левой пробил под перекладину — 4:0.

На последних минутах Герреро один мяч отыграл. Но больше у гостей не хватило ни сил, ни времени. В итоге дальше идут одесситы.

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