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"Чорноморець" у матчі із "Зорею" не скористався шансом обійти "Шахтар"

1 жовтня 2023 07:00
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Агабекян Карен
редактор
"Чорноморець" у матчі із "Зорею" не скористався шансом обійти "Шахтар"
"Чорноморець" — "Зоря". Фото: "Чорноморець"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Українській прем’єр-лізі проходять матчі дев’ятого туру. В одному із них одеський "Чорноморець" приймав луганську "Зорю".

Матч закінчився безгольовою нічиєю, повідомив портал Новини.LIVE.

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Після дев’ятого туру "Чорноморець" посыдає третє місцев в турнірній таблиці УПЛ та лише на два очка відстає від "Шахтаря". "Зоря" наразі йде передостанньою в турнірній таблиці.

Одесити були не краще

Попри велику різницю за кількістю набраних очок на полі вона не така велика як може здаватися. При цьому якість складу у "Зорі" краще, ніж у суперника.

На полі глядачі побачили рівну гру, але небезпека біля воріт одеситів виникала частіше. Згідно зі статистикою, обидві команди по 17 разів били по воротах, але у ствір воріт луганці влучали дев’ять разів, а одесити лише чотири.

"Чорноморець" — "Зоря" — 0:0

"Чорноморець": Варакута — Брагару, Салюк, Єрмаков, Путря — Васильєв, Шпорн — Перейра (Авагімян, 69), Вакула (Бадібанга, 69), Штогрін (Хадіда, 81) — Ієде (Бойчук, 69).

"Зоря": Турбаевський — Вантух, Снурніцин, Джордан, Яцик, Кирюханцев — Антюх (Данченко, 87), Мишньов (Головкін, 87), Нагнойний (Волошин, 80), Горбач (Венделл, 80) — Герреро.

Попередження: Перейра — Вантух, Джордан.

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