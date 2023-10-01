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"Черноморец" в матче с "Зарей" не воспользовался шансом обойти "Шахтер"

1 октября 2023 07:00
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Агабекян Карен
редактор
"Черноморец" в матче с "Зарей" не воспользовался шансом обойти "Шахтер"
"Черноморец" — "Заря". Фото: "Черноморец"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Украинской премьер-лиге проходят матчи девятого тура. В одном из них одесский "Черноморец" принимал луганскую "Зарю".

Матч закончился безголевой ничьей, сообщил портал Новини.LIVE.

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После девятого тура "Черноморец" занимает третье место в турнирной таблице УПЛ и всего на два очка отстает от "Шахтера". "Заря" пока идет предпоследней в турнирной таблице.

Одесситы были не лучше

Несмотря на большую разницу по количеству набранных очков на поле, она не так велика как может казаться. При этом качество состава у "Зари" лучше, чем у соперника.

На поле зрители увидели равную игру, но опасность у ворот одесситов возникала чаще. Согласно статистике, обе команды по 17 раз били по воротам, но в створ ворот луганчане попадали девять раз, а одесситы всего четыре.

"Черноморец" — "Заря" — 0:0

"Черноморец": Варакута — Брагару, Салюк, Ермаков, Путря — Васильев, Шпорн — Перейра (Авагимян, 69), Вакула (Бадибанга, 69), Штогрин (Хадида, 81) — Иеде (Бойчук, 69).

"Заря": Турбаевский — Вантух, Снурницын, Джордан, Яцик, Кирюханцев — Антюх (Данченко, 87), Мышнев (Головкин, 87), Нагнойный (Волошин, 80), Горбач (Венделл, 80) — Герреро.

Предупреждение: Перейра — Вантух, Джордан.

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