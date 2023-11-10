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Дада з Чорноморця відсторонено від футболу майже на 2 роки — в чому причина

10 листопада 2023 07:41
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Дада з Чорноморця відсторонено від футболу майже на 2 роки — в чому причина
Дада. Фото: Чорноморець
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Одеський "Чорноморець" вимушено призупиняє дію контракту зі своїм бразильським легіонером Дада Бєльмонте. Пізніше з’явилась інформація, що йому заборонено брати участь у турнірах під егідою УЄФА та ФІФА впродовж 600 днів, через участь бразильця в маніпуляціях результатами футбольних матчів.

Про це повідомили в телеграм-каналі ТаТоТаке, передає Новини.LIVE.

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"Ми вдячні південноамериканському легіонеру, що в цей непростий для країни час він приїхав до Одеси, приєднався до нашої команди та приносив їй користь", — написали в соцмережах в "Чорноморці".

Одесити також пояснили причину прощання з футболістом, якого підписали наприкінці літа 2023 року:

"Прощаємося з Дада через незалежні від нас обставини. Головна і єдина причина — рішення ФІФА щодо футболіста", – натякнули в клубі.

Дада оскаржує рішення ФІФА

Водночас сам футболіст винним себе не вважає, його представники подаватимуть апеляцію на рішення ФІФА.

Нагадаємо, що 26-річний бразилець цього сезону відіграв 10 матчів за одеський Чорноморець. У його активі 1 забитий гол і 1 результативна передача.

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