Дада из Черноморца отстранен от футбола почти на 2 года — в чем причина

Дада. Фото: Черноморец

Одесский "Черноморец" вынужденно приостанавливает действие контракта со своим бразильским легионером Дада Бельмонте. Позже появилась информация, что ему запрещено участвовать в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА в течение 600 дней из-за участия бразильца в манипуляциях результатами футбольных матчей.

Об этом сообщили в телеграмм-канале "ТаТоТаке", передает Новини.LIVE.

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"Мы благодарны южноамериканскому легионеру, что в это непростое для страны время он приехал в Одессу, присоединился к нашей команде и приносил ей пользу", — написали в соцсетях в "Черноморце".

Одесситы также объяснили причину прощания с футболистом, который был подписан в конце лета 2023 года:

"Прощаемся с Дада из-за независимых от нас обстоятельств. Главная и единственная причина — решение ФИФА относительно футболиста", — намекнули в клубе.

Дада оспаривает решение ФИФА

В то же время сам футболист виновным себя не считает, его представители будут подавать апелляцию на решение ФИФА.

Напомним, что 26-летний бразилец в этом сезоне отыграл 10 матчей за одесский Черноморец. В его активе 1 забитый гол и 1 результативная передача.

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