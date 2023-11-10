Дада из Черноморца отстранен от футбола почти на 2 года — в чем причина
Одесский "Черноморец" вынужденно приостанавливает действие контракта со своим бразильским легионером Дада Бельмонте. Позже появилась информация, что ему запрещено участвовать в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА в течение 600 дней из-за участия бразильца в манипуляциях результатами футбольных матчей.
Об этом сообщили в телеграмм-канале "ТаТоТаке", передает Новини.LIVE.
"Мы благодарны южноамериканскому легионеру, что в это непростое для страны время он приехал в Одессу, присоединился к нашей команде и приносил ей пользу", — написали в соцсетях в "Черноморце".
Одесситы также объяснили причину прощания с футболистом, который был подписан в конце лета 2023 года:
"Прощаемся с Дада из-за независимых от нас обстоятельств. Главная и единственная причина — решение ФИФА относительно футболиста", — намекнули в клубе.
Дада оспаривает решение ФИФА
В то же время сам футболист виновным себя не считает, его представители будут подавать апелляцию на решение ФИФА.
Напомним, что 26-летний бразилец в этом сезоне отыграл 10 матчей за одесский Черноморец. В его активе 1 забитый гол и 1 результативная передача.
Напомним, Лунин установил уникальное достижение в Лиге чемпионов.
Сидорчук назвал самых важных игроков для сборной Украины.
"Динамо" может возглавить бывший коллега наставника "Шахтера".
Усик ответил Фарион – получилось жестко и на русском.
Миколенко ждет трансфер в одну из лучших команд Италии.
Читайте Новини.LIVE!