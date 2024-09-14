Де Брюйне готовий піти зі збірної Бельгії через сварку з тренером

Кевін Де Брюйне святкує гол у ворота збірної Ізраїлю. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Лідер "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне знову залишився незадоволеним діями футболістів збірної Бельгії. Досвідчений футболіст розкритикував партнерів із національної команди.

Де Брюйне не виключає завершення кар'єри у збірній Бельгії, повідомляє Het Nieuwsblad.

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Збірна Бельгії розпочала участь у Лізі Націй з перемоги над Ізраїлем (3:1), після чого програла Франції (0:2). Кевін Де Брюйне був розчарований результатом поєдинку проти "триколірних" та публічно розкритикував свою команду в інтерв'ю журналістам.

Кевін Де Брюйне та Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Де Брюйне готовий завершити кар'єру

Представники бельгійської преси пишуть, що досвідчений футболіст найближчим часом оголосить про звільнення зі збірної Бельгії й зосередиться на виступі за "Манчестер Сіті".

Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско не хоче втратити лідера команди перед важливим матчем Ліги Націй проти Італії, який пройде 10 жовтня. Наставник сподівається переконати Де Брюйне.

Нещодавно стало відомо, що через сварку з тренером зі збірної Бельгії пішов голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа.

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