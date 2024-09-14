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Де Брюйне уходит из команды, где стал звездой — что известно

14 сентября 2024 16:33
Валерий Ковалевич - Редактор
Де Брюйне готов уйти из сборной Бельгии из-за ссоры с тренером
Кевин Де Брюйне празднует гол в ворота сборной Израиля. Фото: Reuters/Bernadett Szabo
Валерий Ковалевич - Редактор

Лидер "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне снова остался недоволен действиями футболистов сборной Бельгии. Опытный футболист раскритиковал партнеров по национальной команде

Де Брюйне не исключает завершения карьеры в сборной Бельгии, сообщает Het Nieuwsblad

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Сборная Бельгии начала участие в Лиге Наций с победы над Израилем (3:1), после чего проиграла Франции (0:2). Кевин Де Брюйне был разочарован результатом поединка против "трехцветных" и публично раскритиковал свою команду в интервью журналистам. 

Кевин Де Брюйне и Килиан Мбаппе
Кевин Де Брюйне и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Де Брюйне готов завершить карьеру 

Представители бельгийской прессы пишут, что опытный футболист в ближайшее время объявит об уходе из сборной Бельгии и сосредоточится на выступлении за "Манчестер Сити". 

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско не хочет лишиться лидера команды перед важным матчем Лиги Наций против Италии, который пройдет 10 октября. Наставник надеется переубедить Де Брюйне.

Не так давно стало известно, что из-за ссоры с тренером из сборной Бельгии ушел голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа.

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спорт футбол Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Сборная Бельгии по футболу

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