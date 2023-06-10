Де дивитись фінал Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" — "Інтер"
Турецький Стамбул готується прийняти фінал Ліги чемпіонів, у якому зіграють "Інтер" та "Манчестер Сіті". Команда Гвардіоли зупинилася за крок від історичного рекорду, який раніше вже підкорявся "нерадзуррі".
В Україні також можна буде переглянути пряму трансляцію фіналу ЛЧ, повідомляє портал Новини.LIVE.
Англійський "Манчестер Сіті" вже виборов золоті медалі в АПЛ і виграв Кубок Англії. У разі перемоги у фіналі Ліги чемпіонів підопічні Хосепа Гвардіоли оформлять требл. До них в Англії таке вдавалося лише "Манчестер Юнайтед" під керівництвом сера Алекса Фергюсона у 1999 році.
А ось "Інтер" вже досягав такого успіху в Італії. У 2010 році, коли "нерадзуррі" тренував Жозе Моурінью, вони виграли Скудетто, Кубок Італії та Лігу чемпіонів.
"Інтер" п'ять разів грав у фіналі Ліги чемпіонів. На рахунку італійської команди три перемоги: у 1964, 1965 та 2010 роках. "Манчестер Сіті" всього вдруге пробився до фіналу ЛЧ. 2021 року команда Хосепа Гвардіоли програла вирішальний матч турніру "Челсі" (0:1).
Де дивитись фінал ЛЧ "Манчестер Сіті" — "Інтер"
В Україні ексклюзивні права на показ Ліги чемпіонів належать медіасервісу Megogo. Також двобій буде доступний на платформі Volia TV.
В інших країнах Європи та світу фінал Ліги чемпіонів також буде доступний для перегляду.
- Велика Британія — BT Sport
- Німеччина — DAZN, ZDF
- Грузія — Setanta, Silknet
- Іспанія — Telefonica, Медіапро, RTVE
- Італія — Mediaset, Sky Italia
- Молдова — Setanta, Prime, Огктфд ЕМ
- Нідерланди — RTL, Ziggo Sport
- Туреччина — EXXEN, RTS
- Чехія — TV Nova, Voyo
- Естонія — Viaplay
Нагадаємо, наш портал проведе онлайн фіналу Ліги чемпіонів — буде доступна текстова трансляція матчу "Інтера" та "Ман Сіті".
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