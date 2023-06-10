Де дивитись фінал Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" — "Інтер"

Ромелу Лукаку у гарному настрої перед фіналом. Фото: REUTERS/Matthew Childs

Турецький Стамбул готується прийняти фінал Ліги чемпіонів, у якому зіграють "Інтер" та "Манчестер Сіті". Команда Гвардіоли зупинилася за крок від історичного рекорду, який раніше вже підкорявся "нерадзуррі".

В Україні також можна буде переглянути пряму трансляцію фіналу ЛЧ, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Англійський "Манчестер Сіті" вже виборов золоті медалі в АПЛ і виграв Кубок Англії. У разі перемоги у фіналі Ліги чемпіонів підопічні Хосепа Гвардіоли оформлять требл. До них в Англії таке вдавалося лише "Манчестер Юнайтед" під керівництвом сера Алекса Фергюсона у 1999 році.

А ось "Інтер" вже досягав такого успіху в Італії. У 2010 році, коли "нерадзуррі" тренував Жозе Моурінью, вони виграли Скудетто, Кубок Італії та Лігу чемпіонів.

"Інтер" п'ять разів грав у фіналі Ліги чемпіонів. На рахунку італійської команди три перемоги: у 1964, 1965 та 2010 роках. "Манчестер Сіті" всього вдруге пробився до фіналу ЛЧ. 2021 року команда Хосепа Гвардіоли програла вирішальний матч турніру "Челсі" (0:1).

Ілкай Гюндоган на розминці. Фото: REUTERS/Murad Sezer

Де дивитись фінал ЛЧ "Манчестер Сіті" — "Інтер"

В Україні ексклюзивні права на показ Ліги чемпіонів належать медіасервісу Megogo. Також двобій буде доступний на платформі Volia TV.

В інших країнах Європи та світу фінал Ліги чемпіонів також буде доступний для перегляду.

Велика Британія — BT Sport

Німеччина — DAZN, ZDF

Грузія — Setanta, Silknet

Іспанія — Telefonica, Медіапро, RTVE

Італія — Mediaset, Sky Italia

Молдова — Setanta, Prime, Огктфд ЕМ

Нідерланди — RTL, Ziggo Sport

Туреччина — EXXEN, RTS

Чехія — TV Nova, Voyo

Естонія — Viaplay

Нагадаємо, наш портал проведе онлайн фіналу Ліги чемпіонів — буде доступна текстова трансляція матчу "Інтера" та "Ман Сіті".

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