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Де дивитись фінал Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" — "Інтер"

10 червня 2023 16:31
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Де дивитись фінал Ліги чемпіонів Манчестер Сіті — Інтер.
Ромелу Лукаку у гарному настрої перед фіналом. Фото: REUTERS/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Турецький Стамбул готується прийняти фінал Ліги чемпіонів, у якому зіграють "Інтер" та "Манчестер Сіті". Команда Гвардіоли зупинилася за крок від історичного рекорду, який раніше вже підкорявся "нерадзуррі".

В Україні також можна буде переглянути пряму трансляцію фіналу ЛЧ, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Англійський "Манчестер Сіті" вже виборов золоті медалі в АПЛ і виграв Кубок Англії. У разі перемоги у фіналі Ліги чемпіонів підопічні Хосепа Гвардіоли оформлять требл. До них в Англії таке вдавалося лише "Манчестер Юнайтед" під керівництвом сера Алекса Фергюсона у 1999 році.

А ось "Інтер" вже досягав такого успіху в Італії. У 2010 році, коли "нерадзуррі" тренував Жозе Моурінью, вони виграли Скудетто, Кубок Італії та Лігу чемпіонів.

"Інтер" п'ять разів грав у фіналі Ліги чемпіонів. На рахунку італійської команди три перемоги: у 1964, 1965 та 2010 роках. "Манчестер Сіті" всього вдруге пробився до фіналу ЛЧ. 2021 року команда Хосепа Гвардіоли програла вирішальний матч турніру "Челсі" (0:1).

Ілкай Гюндоган
Ілкай Гюндоган на розминці. Фото: REUTERS/Murad Sezer

Де дивитись фінал ЛЧ "Манчестер Сіті" — "Інтер"

В Україні ексклюзивні права на показ Ліги чемпіонів належать медіасервісу Megogo. Також двобій буде доступний на платформі Volia TV.

В інших країнах Європи та світу фінал Ліги чемпіонів також буде доступний для перегляду.

  • Велика Британія — BT Sport
  • Німеччина — DAZN, ZDF
  • Грузія — Setanta, Silknet
  • Іспанія — Telefonica, Медіапро, RTVE
  • Італія — Mediaset, Sky Italia
  • Молдова — Setanta, Prime, Огктфд ЕМ
  • Нідерланди — RTL, Ziggo Sport
  • Туреччина — EXXEN, RTS
  • Чехія — TV Nova, Voyo
  • Естонія — Viaplay

Нагадаємо, наш портал проведе онлайн фіналу Ліги чемпіонів — буде доступна текстова трансляція матчу "Інтера" та "Ман Сіті".

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