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Где смотреть финал Лиги чемпионов "Манчестер Сити" — "Интер"

10 июня 2023 16:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Где смотреть финал Лиги чемпионов Манчестер Сити — Интер
Ромелу Лукаку в хорошем настроение перед финалом. Фото: REUTERS/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Турецкий Стамбул готовится принять финал Лиги чемпионов, в котором сыграют "Интер" и "Манчестер Сити". Команда Гвардиолы остановилась в шаге от исторического рекорда, который ранее уже покорялся "нерадзурри". 

В Украине тоже можно будет посмотреть прямую трансляцию финала ЛЧ, сообщает портал Новини.LIVE.

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Английский "Манчестер Сити" уже завоевал золотые медали в АПЛ и выиграл Кубок Англии. В случае победы в финале Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы оформят трэбл. До них в Англии такое удавалось только "Манчестер Юнайтед" под руководством сэра Алекса Фергюсона в 1999 году. 

А вот "Интер" уже добивался такого успеха в Италии. В 2010 году, когда "нерадзурри" тренировал Жозе Моуринью, они выиграли Скудетто, Кубок Италии и Лигу чемпионов. 

"Интер" пять раз играл в финале Лиги чемпионов. На счету итальянской команды три победы: в 1964, 1965 и 2010 годах. "Манчестер Сити" всего во второй раз пробился в финал ЛЧ. В 2021 году команда Хосепа Гвардиолы проиграла решающий матч турнира "Челси" (0:1). 

Илкай Гюндоган
Илкай Гюндоган на разминке. Фото: REUTERS/Murad Sezer

Где смотреть финал ЛЧ "Манчестер Сити" — "Интер" 

В Украине эксклюзивные права на показ Лиги чемпионов принадлежат медиасервису Megogo. Также поединок будет доступен на платформе Volia TV. 

В других странах Европы и мира финал Лиги чемпионов тоже будет доступен к просмотру. 

  • Великобритания — BT Sport
  • Германия — DAZN, ZDF
  • Грузия — Setanta, Silknet
  • Испания — Telefonica, Меdiapro, RTVE
  • Италия — Mediaset, Sky Italia
  • Молдова — Setanta, Prime, Огктфд ЕМ
  • Нидерланды — RTL, Ziggo Sport
  • Турция — EXXEN, RTS 
  • Чехия — TV Nova, Voyo
  • Эстония — Viaplay

Напомним, наш портал проведет онлайн финала Лиги чемпионов — будет доступна текстовая трансляция матча "Интера" и "Ман Сити". 

Финал Лиги чемпионов. Анонс матча сильного "Ман Сити" против нестабильного "Интера".

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