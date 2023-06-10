Где смотреть финал Лиги чемпионов "Манчестер Сити" — "Интер"

Ромелу Лукаку в хорошем настроение перед финалом. Фото: REUTERS/Matthew Childs

Турецкий Стамбул готовится принять финал Лиги чемпионов, в котором сыграют "Интер" и "Манчестер Сити". Команда Гвардиолы остановилась в шаге от исторического рекорда, который ранее уже покорялся "нерадзурри".

В Украине тоже можно будет посмотреть прямую трансляцию финала ЛЧ, сообщает портал Новини.LIVE.

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Английский "Манчестер Сити" уже завоевал золотые медали в АПЛ и выиграл Кубок Англии. В случае победы в финале Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы оформят трэбл. До них в Англии такое удавалось только "Манчестер Юнайтед" под руководством сэра Алекса Фергюсона в 1999 году.

А вот "Интер" уже добивался такого успеха в Италии. В 2010 году, когда "нерадзурри" тренировал Жозе Моуринью, они выиграли Скудетто, Кубок Италии и Лигу чемпионов.

"Интер" пять раз играл в финале Лиги чемпионов. На счету итальянской команды три победы: в 1964, 1965 и 2010 годах. "Манчестер Сити" всего во второй раз пробился в финал ЛЧ. В 2021 году команда Хосепа Гвардиолы проиграла решающий матч турнира "Челси" (0:1).

Илкай Гюндоган на разминке. Фото: REUTERS/Murad Sezer

Где смотреть финал ЛЧ "Манчестер Сити" — "Интер"

В Украине эксклюзивные права на показ Лиги чемпионов принадлежат медиасервису Megogo. Также поединок будет доступен на платформе Volia TV.

В других странах Европы и мира финал Лиги чемпионов тоже будет доступен к просмотру.

Великобритания — BT Sport

Германия — DAZN, ZDF

Грузия — Setanta, Silknet

Испания — Telefonica, Меdiapro, RTVE

Италия — Mediaset, Sky Italia

Молдова — Setanta, Prime, Огктфд ЕМ

Нидерланды — RTL, Ziggo Sport

Турция — EXXEN, RTS

Чехия — TV Nova, Voyo

Эстония — Viaplay

Напомним, наш портал проведет онлайн финала Лиги чемпионов — будет доступна текстовая трансляция матча "Интера" и "Ман Сити".

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