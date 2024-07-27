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Де Геа після року на пенсії повернувся у футбол та обрав новий клуб

27 липня 2024 14:31
Валерій Ковалевич - Редактор
Де Геа може підписати контракт із відомим італійським клубом
Давид Де Геа повертається у футбол. Фото: instagram.com/d_degeaofficial/
Валерій Ковалевич - Редактор

Колишній голкіпер збірної Іспанії та "Манчестер Юнайтед" Давид Де Геа хоче знову грати у футбол. Він може підписати професійний контракт із клубом вже наступного тижня.

Весь минулий сезон Де Геа відпочивав від футболу, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

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Давид Де Геа веде переговори з керівництвом італійського "Дженоа", кольори якого захищає півзахисник збірної України Руслан Маліновський. Іспанський воротар може дебютувати в італійській Серії А на початку сезону 2024/2025.

Давид Де Хеа
Давид Де Геа на тренуванні. Фото: instagram.com/d_degeaofficial/

Деталі трансферу Де Геа

Досвідчений голкіпер провів свій останній матч влітку 2023 року, коли "Манчестер Юнайтед" програв "Манчестер Сіті" у фіналі Кубка Англії. Після цього Де Геа став вільним агентом та не виходив на поле цілий рік.

"Дженоа" хоче запропонувати 33-річному голкіперу контракт на рік із можливістю продовження ще на сезон. Сторони продовжують переговори.

Крім "Манчестер Юнайтед", Давид Де Геа виступав за мадридський "Атлетико".

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Миколенко в "Наполі" — італійський клуб зробив заяву з приводу трансферу. 

В Усика назвали гонорар за третій бій з Джошуа. 

спорт футбол Дженоа Футбол трансфери Давид де Хеа

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