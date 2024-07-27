Де Хеа может подписать контракт с известным итальянским клубом

Де Хеа после года на пенсии вернулся в футбол и выбрал новый клуб
Бывший голкипер сборной Испании и "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа хочет снова играть в футбол. Он может подписать профессиональный контракт с клубом уже на следующей неделе.
Весь прошлый сезон Де Хеа отдыхал от футбола, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Давид Де Хеа ведет переговоры с руководством итальянского "Дженоа", цвета которого защищает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский. Испанский вратарь может дебютировать в итальянской Серии А в начале сезона 2024/2025.
Детали трансфера Де Хеа
Опытный голкипер провел свой последний матч летом 2023 года, когда "Манчестер Юнайтед" проиграл "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии. После этого Де Хеа стал свободным агентом и не выходил на поле целый год.
"Дженоа" хочет предложить 33-летнему голкиперу контракт на год с возможностью продления еще на сезон. Стороны продолжают переговоры.
Помимо "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа выступал за мадридский "Атлетико".
Напомним, Лунин и Куртуа уйдут из "Реала" — где будет играть украинец.
Шапаренко готовится к трансферу из "Динамо" — клуб получил предложение по игроку.
Довбик оскорбил известного топового тренера.
Миколенко в "Наполи" — итальянский клуб сделал заявление по поводу трансфера.
В Усика назвали гонорар за третий бой с Джошуа.
Читайте Новини.LIVE!