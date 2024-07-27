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Де Хеа после года на пенсии вернулся в футбол и выбрал новый клуб

27 июля 2024 14:31
Валерий Ковалевич - Редактор
Де Хеа может подписать контракт с известным итальянским клубом
Давид Де Хеа возвращается в футбол. Фото: instagram.com/d_degeaofficial/
Валерий Ковалевич - Редактор

Бывший голкипер сборной Испании и "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа хочет снова играть в футбол. Он может подписать профессиональный контракт с клубом уже на следующей неделе. 

Весь прошлый сезон Де Хеа отдыхал от футбола, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио

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Давид Де Хеа ведет переговоры с руководством итальянского "Дженоа", цвета которого защищает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский. Испанский вратарь может дебютировать в итальянской Серии А в начале сезона 2024/2025. 

Давид Де Хеа
Давид Де Хеа на тренировке. Фото: instagram.com/d_degeaofficial/

Детали трансфера Де Хеа

Опытный голкипер провел свой последний матч летом 2023 года, когда "Манчестер Юнайтед" проиграл "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии. После этого Де Хеа стал свободным агентом и не выходил на поле целый год. 

"Дженоа" хочет предложить 33-летнему голкиперу контракт на год с возможностью продления еще на сезон. Стороны продолжают переговоры. 

Помимо "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа выступал за мадридский "Атлетико". 

Напомним, Лунин и Куртуа уйдут из "Реала" — где будет играть украинец. 

Шапаренко готовится к трансферу из "Динамо" — клуб получил предложение по игроку.

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