Де Хеа может подписать контракт с известным итальянским клубом

Давид Де Хеа возвращается в футбол. Фото: instagram.com/d_degeaofficial/

Бывший голкипер сборной Испании и "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа хочет снова играть в футбол. Он может подписать профессиональный контракт с клубом уже на следующей неделе.

Весь прошлый сезон Де Хеа отдыхал от футбола, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

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Давид Де Хеа на тренировке. Фото: instagram.com/d_degeaofficial/

Детали трансфера Де Хеа

Опытный голкипер провел свой последний матч летом 2023 года, когда "Манчестер Юнайтед" проиграл "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии. После этого Де Хеа стал свободным агентом и не выходил на поле целый год.

"Дженоа" хочет предложить 33-летнему голкиперу контракт на год с возможностью продления еще на сезон. Стороны продолжают переговоры.

Помимо "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа выступал за мадридский "Атлетико".

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