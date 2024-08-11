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Де і коли дивитися церемонію закриття Літньої Олімпіади-2024 у Парижі

11 серпня 2024 14:42
Валерій Ковалевич - Редактор
Церемонія закриття Олімпіади в Парижі стане одним із найбільш видовищних шоу року
Спортсменки біжать на фоні Ейфелевої вежі в Парижі. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw
Валерій Ковалевич - Редактор

На урочистій церемонії закриття Олімпіади у Парижі відбудеться масштабне шоу. Організатори пообіцяли, що воно нічим не поступиться церемонії відкриття і пройде відповідно до духу головної спортивної події чотирьох років.

Під час шоу виступатимуть зірки світового спорту та шоубізнесу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У неділю, 11 серпня, відбудеться урочиста церемонія закриття XXXIII Літніх Олімпійських ігор. Шоу під назвою "Рекорди" розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Олімпіада-2024
Глядачі під час Олімпіади у Парижі. Фото: Reuters/Song Yanhua

Хто виступить на закритті ОІ-2024

Урочиста церемонія пройде у передмісті Парижа Сен-Дені на стадіоні "Stade de France", який на певний час перероблять на великий концертний зал. Подробиці шоу тримають у секреті, але дещо журналістам все ж таки вдалося дізнатися.

Режисер Тома Жоллі зробить із церемонії закриття Олімпіади-2024 двогодинне шоу. Голлівудський актор Том Круз, який напередодні відвідав фінал жіночого футбольного турніру (США обіграли Бразилію з рахунком 1:0. — Ред.), виконає небезпечний каскадерський трюк.

Том Круз
Том Круз у Франції. Фото: Reuters/Lisa Leutner

Також на шоу виступатимуть Snoop Dog, Тейлор Свіфт, Біллі Айліш, Red Hot Chili Peppers та Бейонсе. Церемонія закриття складатиметься з декількох частин. Йдеться про винесення прапорів країн, які взяли участь у турнірі. Потім пройде парад спортсменів, нагородження переможців одного з фінальних змагань, хвилина мовчання, спуск олімпійського прапора та передача його меру Лос-Анджелеса, який і відвезе реліквію до США. Саме там за чотири роки пройде наступна Олімпіада.

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спорт Олімпійські ігри шоу Париж Олімпіада-2024

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