Церемония закрытия Олимпиады в Париже станет одним из самых зрелищных шоу года

Спортсменки бегут на фоне Эйфелевой башни в Париже. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

На торжественной церемонии закрытия Олимпиады в Париже пройдет масштабное шоу. Организаторы пообещали, что оно ничем не уступит церемонии открытия и пройдет в духе главного спортивного события четырех лет.

Во время шоу выступят звезды мирового спорта и шоу-бизнеса, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В воскресенье, 11 августа, состоится торжественная церемония закрытия XXXIII Летних Олимпийских игр. Шоу под названием "Рекорды" начнется в 22:00 по киевскому времени.

Зрители во время Олимпиады в Париже. Фото: Reuters/Song Yanhua

Кто выступит на закрытии ОИ-2024

Торжественная церемония пройдет в пригороде Парижа Сен-Дени на стадионе "Stade de France", который на время переделают в большой концертный зал. Подробности шоу держат в секрете, но кое-что журналистам все же удалось узнать.

Режиссер Тома Жолли сделает из церемонии закрытия Олимпиады-2024 двухчасовое шоу. Голливудский актер Том Круз, который накануне посетил финал женского футбольного турнира (США обыграли Бразилию со счетом 1:0. — Ред.), выполнит опасный каскадерский трюк.

Том Круз во Франции. Фото: Reuters/Lisa Leutner

Также на шоу выступят Snoop Dog, Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Red Hot Chili Peppers и Бейонсе. Церемония закрытия будет состоять из нескольких частей. Речь идет о выносе флагов стран, которые приняли участие в турнире. Затем пройдет парад спортсменов, награждение победителей одного из финальных соревнований, минута молчания, спуск олимпийского флага и передача его мэру Лон-Анджелеса, который и увезет реликвию в США. Именно там через четыре года пройдет следующая Олимпиада.

Напомним, украинская гимнастка заплакала и заявила о завершении карьеры после поражения на Олимпиаде-2024.

Дерюгина объяснила неудачи украинских гимнасток на Олимпиаде-2024.

Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения.

"Динамо" отдаст одного из своих самых талантливых футболистов в европейский клуб.

Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения.