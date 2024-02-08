Де Хеа може стати новим конкурентом Луніна

Давид Де Хеа з дружиною Едурне. Фото: instagram.com/d_degeaofficial/

Тренерський штаб мадридського "Реала" попросив президента клубу Флорентіно Переса підписати нового голкіпера. Він зможе замінити й Андрія Луніна, і Кепу Аррісабалагу.

Карло Анчелотті хоче попрацювати на "Сантьяго Бернабеу" із Давідом Де Хеа, повідомляє Marca.

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Колишній воротар англійського "Манчестер Юнайтед" Давід Де Хеа може продовжити кар'єру у мадридському "Реалі". Якщо сторони підпишуть контракт, 33-річний футболіст повернеться до рідного міста, але не до рідного клубу.

Давід Де Хеа та Джанлуїджі Буффон. Фото: instagram.com/d_degeaofficial/

Деталі трансферу Де Хеа

Карло Анчелотті хоче влітку запропонувати колишньому голкіперові збірної Іспанії контракт терміном на два роки. Важливо відзначити, що Давід Де Хеа є вихованцем мадридського "Атлетіко", одного з непримиренних суперників "Реала".

Іспанський воротар без клубу з літа 2023 року. Саме тоді у Де Хеа минув термін дії контракту з англійським "Манчестер Юнайтед", в якому він провів 12 років. Проте Давід не оголошував завершення кар'єри.

Анчелотті виявився розчарований грою Кепи, якого "Реал" орендував у "Челсі". При цьому італійський наставник не хоче довірити стабільне місце в основі українцю Андрію Луніну. Саме тому до "Реалу" може перейти Давід Де Хеа.

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