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Де Хеа може стати новим конкурентом Луніна

8 лютого 2024 14:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Де Хеа може стати новим конкурентом Луніна
Давид Де Хеа з дружиною Едурне. Фото: instagram.com/d_degeaofficial/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тренерський штаб мадридського "Реала" попросив президента клубу Флорентіно Переса підписати нового голкіпера. Він зможе замінити й Андрія Луніна, і Кепу Аррісабалагу.

Карло Анчелотті хоче попрацювати на "Сантьяго Бернабеу" із Давідом Де Хеа, повідомляє Marca.

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Колишній воротар англійського "Манчестер Юнайтед" Давід Де Хеа може продовжити кар'єру у мадридському "Реалі". Якщо сторони підпишуть контракт, 33-річний футболіст повернеться до рідного міста, але не до рідного клубу.

Давид Де Хеа та Джанлуїджі Буффон
Давід Де Хеа та Джанлуїджі Буффон. Фото: instagram.com/d_degeaofficial/

Деталі трансферу Де Хеа

Карло Анчелотті хоче влітку запропонувати колишньому голкіперові збірної Іспанії контракт терміном на два роки. Важливо відзначити, що Давід Де Хеа є вихованцем мадридського "Атлетіко", одного з непримиренних суперників "Реала".

Іспанський воротар без клубу з літа 2023 року. Саме тоді у Де Хеа минув термін дії контракту з англійським "Манчестер Юнайтед", в якому він провів 12 років. Проте Давід не оголошував завершення кар'єри.

Анчелотті виявився розчарований грою Кепи, якого "Реал" орендував у "Челсі". При цьому італійський наставник не хоче довірити стабільне місце в основі українцю Андрію Луніну. Саме тому до "Реалу" може перейти Давід Де Хеа.

Нагадаємо, хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков зацікавив ще один відомий європейський клуб.

Стало відомо, коли Ліонель Мессі може завершити кар'єру

Влітку "Челсі" може продати Михайла Мудрика та ще декілька футболістів основного складу.

Наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола пояснив, який футболіст замінить Кевіна Де Брюйне

спорт
футбол
Реал Мадрид
Давид де Хеа
Андрій Лунін

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