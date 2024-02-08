Де Хеа может стать новым конкурентом Лунина

Давид Де Хеа с женой Эдурне. Фото: instagram.com/d_degeaofficial/

Тренерский штаб мадридского "Реала" попросил президента клуба Флорентино Переса подписать нового голкипера. Он сможет заменить и Андрея Лунина, и Кепу Аррисабалагу.

Карло Анчелотти хочет поработать на "Сантьяго Бернабеу" с Давидом Де Хеа, сообщает Marca.

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Бывший вратарь английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа может продолжить карьеру в мадридском "Реале". Если стороны подпишут контракт, 33-летний футболист вернется в родной город, но не в родной клуб.

Давид Де Хеа и Джанлуиджи Буффон. Фото: instagram.com/d_degeaofficial/

Детали трансфера Де Хеа

Карло Анчелотти хочет летом предложить бывшему голкиперу сборной Испании контракт сроком на два года. Важно отметить, что Давид Де Хеа является воспитанником мадридского "Атлетико", одного из непримириміх соперников "Реала".

Испанский вратарь находится без клуба с лета 2023 года. Именно тогда у Де Хеа истек срок действия контракта с английским "Манчестер Юнайтед", в котором он провел 12 лет. Однако Давид не объявлял о завершении карьеры.

Анчелотти оказался разочарован игрой Кепы, которого "Реал" арендовал в "Челси". При этом итальянский наставник не хочет доверить стабильное место в основе и украинцу Андрею Лунину. Именно поэтому в "Реал" может перейти Давид Де Хеа.

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