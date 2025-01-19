Зять Суркіса та лідер оборони Динамо відсвяткували Водохреще 19 січня

Гравці київського "Динамо" на тренуванні. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Українці все ще святкують Водохреще за старим стилем. Це підтверджують і деякі спортсмени.

Гравці київського "Динамо" Крістіан Біловар та Денис Попов привітали в Instagram вболівальників зі святом Водохреща, повідомляє портал Новини.LIVE.

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На фото вони знаходяться на березі моря. Схоже, воно зроблене в Туреччині, де кияни проходять тренувальний збір.

Крістіан Біловар та Денис Попов вітають з Водохрещем. Фото: скриншот instagram.com/krisbilovar4

Коли святкують Водохреще

Після реформи церковного календаря, яка відбулася у 2023 році, більшість церковних свят почали відзначати раніше.

Приміром, за новим календарем Хрещення Господнє припадає на 6 січня.

Однак, святкувати Водохреще за старим стилем не заборонено.

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