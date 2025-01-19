Зять Суркіса та лідер оборони Динамо відсвяткували Водохреще 19 січня

Деякі динамівці святкують Водохреще за старим стилем — хто саме
Українці все ще святкують Водохреще за старим стилем. Це підтверджують і деякі спортсмени.
Гравці київського "Динамо" Крістіан Біловар та Денис Попов привітали в Instagram вболівальників зі святом Водохреща, повідомляє портал Новини.LIVE.
На фото вони знаходяться на березі моря. Схоже, воно зроблене в Туреччині, де кияни проходять тренувальний збір.
Коли святкують Водохреще
Після реформи церковного календаря, яка відбулася у 2023 році, більшість церковних свят почали відзначати раніше.
Приміром, за новим календарем Хрещення Господнє припадає на 6 січня.
Однак, святкувати Водохреще за старим стилем не заборонено.
Нагадаємо, київське "Динамо" у вівторок, 21 січня, зіграє матч Ліги Європи проти турецького "Галатасарая". Портал Новини.LIVE проведе текстову трансляцію.
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