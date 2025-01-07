Усик привітав українців з Різдвом 7 січня — деталі

Український боксер Олександр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Сьогодні, 7 січня, деякі українці відзначають Різдво Христове. А деякі українські спортсмени вітають українців з цим святом.

Український боксер Олександр Усик привітав усіх підписників в Instagtam з Різдвом Христовим, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Чемпіон світу за версіями WBC, WBO та WBA тим самим нікого не здивував. Дата 7 січня ще відзначається в Україні, за "старим календарем".

Олександр Усик привітав з Різдвом. Фото: instagram.com/usykaa

Що написав Усик

"З Різдвом Христовим. Христос народився, славимо його", – написав Олександр Усик.

Раніше український боксер не раз був помічений у прихильності до УПЦ МП.

Минулого року він заявляв, що хоче, що УПЦ МП очистилась "від тих негідників, які у ній є".

"Це не батюшки, а ті люди, які приїхали працювати за командою ворога – Російської Федерації", — зазначив він.

Як відомо, у вересні 2023 року ПЦУ перейшла на новоюліанський церковний календар, тобто почала святкувати Різдво 25 грудня.

Проте заборони святкувати Різдво 7 січня немає.

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