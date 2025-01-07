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Усик вирішив, коли вітати українців з Різдвом

7 січня 2025 19:50
Олексій Паламарчук - Редактор
Усик привітав українців з Різдвом 7 січня — деталі
Український боксер Олександр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Олексій Паламарчук - Редактор

Сьогодні, 7 січня, деякі українці відзначають Різдво Христове. А деякі українські спортсмени вітають українців з цим святом.

Український боксер Олександр Усик привітав усіх підписників в Instagtam з Різдвом Христовим, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Чемпіон світу за версіями WBC, WBO та WBA тим самим нікого не здивував. Дата 7 січня ще відзначається в Україні, за "старим календарем". 

Усик привітав з Різдвом
Олександр Усик привітав з Різдвом. Фото: instagram.com/usykaa

Що написав Усик

"З Різдвом Христовим. Христос народився, славимо його", – написав Олександр Усик. 

Раніше український боксер не раз був помічений у прихильності до УПЦ МП. 

Минулого року він заявляв, що хоче, що УПЦ МП очистилась "від тих негідників, які у ній є"

"Це не батюшки, а ті люди, які приїхали працювати за командою ворога – Російської Федерації", — зазначив він. 

Як відомо, у вересні 2023 року ПЦУ перейшла на новоюліанський церковний календар, тобто почала святкувати Різдво 25 грудня.

Проте заборони святкувати Різдво 7 січня немає.

Нагадаємо, гравець "Челсі" Михайло Мудрик може уникнути покарання за допінг.

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спорт Олександр Усик бокс Різдво українські боксери

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