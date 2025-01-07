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Усик решил, когда поздравлять украинцев с Рождеством

7 января 2025 19:50
Алексей Паламарчук - Редактор
Усик поздравил украинцев с Рождеством 7 января — детали
Украинский боксер Александр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Алексей Паламарчук - Редактор

Сегодня, 7 января, некоторые украинцы отмечают Рождество Христово. А некоторые украинские спортсмены поздравляют украинцев с этим праздником.

Украинский боксер Александр Усик поздравил всех подписчиков в Instagtam с Рождеством Христовым, сообщает портал Новини.LIVE.

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Чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA тем самым не изменил самому себе. Дата 7 января еще отмечается в Украине, по "старому календарю".

Усик поздравил с Рождеством
Александр Усик поздравил с Рождеством. Фото:instagram.com/usykaa

Что написал Усик

"С Рождеством Христовым. Христос родился, славим его", — написал Александр Усик.

Ранее украинский боксер не раз был замечен в приверженности к УПЦ МП.

В прошлом году он заявлял, что хочет, что УПЦ МП очистилась "от тех негодяев, которые в ней есть".

"Это не батюшки, а те люди, которые приехали работать по команде врага – Российской Федерации", — отметил он. 

Как известно, в сентябре 2023 года ПЦУ перешла на новоюлианский церковный календарь, то есть начала праздновать Рождество 25 декабря.

Но запрета праздновать Рождество 7 января нет.

Напомним, игрок "Челси" Михаил Мудрик может избежать наказания за допинг.

Криштиану Роналду рассматривает вариант вернуться играть в Европу.

"Арсенал" в ближайшее время может продать украинского защитника Александра Зинченко.

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спорт Александр Усик бокс Рождество украинские боксеры

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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