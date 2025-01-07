Усик поздравил украинцев с Рождеством 7 января — детали

Усик решил, когда поздравлять украинцев с Рождеством
Сегодня, 7 января, некоторые украинцы отмечают Рождество Христово. А некоторые украинские спортсмены поздравляют украинцев с этим праздником.
Украинский боксер Александр Усик поздравил всех подписчиков в Instagtam с Рождеством Христовым, сообщает портал Новини.LIVE.
Чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA тем самым не изменил самому себе. Дата 7 января еще отмечается в Украине, по "старому календарю".
Что написал Усик
"С Рождеством Христовым. Христос родился, славим его", — написал Александр Усик.
Ранее украинский боксер не раз был замечен в приверженности к УПЦ МП.
В прошлом году он заявлял, что хочет, что УПЦ МП очистилась "от тех негодяев, которые в ней есть".
"Это не батюшки, а те люди, которые приехали работать по команде врага – Российской Федерации", — отметил он.
Как известно, в сентябре 2023 года ПЦУ перешла на новоюлианский церковный календарь, то есть начала праздновать Рождество 25 декабря.
Но запрета праздновать Рождество 7 января нет.
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