Зять Суркиса и лидер обороны Динамо отпраздновали Крещение 19 января

Динамовцы празднуют Крещение по старому стилю — кто именно
Украинцы все еще празднуют Крещение по старому стилю. Это подтверждают и некоторые спортсмены.
Игроки киевского "Динамо" Кристиан Биловар и Денис Попов поздравили в Instagram болельщиков с праздником Крещения, сообщает портал Новини.LIVE.
На фото они находятся на берегу моря. Похоже, оно сделано в Турции, где киевляне проходят тренировочный сбор.
Когда празднуют Крещение
После реформы церковного календаря, которая состоялась в 2023 году, большинство церковных праздников начали отмечать раньше.
Например, по новому календарю Крещение Господне приходится на 6 января.
Однако, праздновать Крещение по старому стилю не запрещено.
Напомним, киевское "Динамо" во вторник, 21 января, сыграет матч Лиги Европы против турецкого "Галатасарая". Портал Новини.LIVE проведет текстовую трансляцию.
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