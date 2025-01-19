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Динамовцы празднуют Крещение по старому стилю — кто именно

19 января 2025 18:23
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Зять Суркиса и лидер обороны Динамо отпраздновали Крещение 19 января
Игроки киевского "Динамо" на тренировке. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Украинцы все еще празднуют Крещение по старому стилю. Это подтверждают и некоторые спортсмены.

Игроки киевского "Динамо" Кристиан Биловар и Денис Попов поздравили в Instagram болельщиков с праздником Крещения, сообщает портал Новини.LIVE.

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На фото они находятся на берегу моря. Похоже, оно сделано в Турции, где киевляне проходят тренировочный сбор.

Беловар и Попов поздравляют с Крещением
Кристиан Биловар и Денис Попов поздравляют с Крещением. Фото: скриншот с instagram.com/krisbilovar4

 

Когда празднуют Крещение

После реформы церковного календаря, которая состоялась в 2023 году, большинство церковных праздников начали отмечать раньше.

Например, по новому календарю Крещение Господне приходится на 6 января.

Однако, праздновать Крещение по старому стилю не запрещено.

Напомним, киевское "Динамо" во вторник, 21 января, сыграет матч Лиги Европы против турецкого "Галатасарая". Портал Новини.LIVE проведет текстовую трансляцию.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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