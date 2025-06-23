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Головна Спорт Дейна Вайт різко відповів на чутки про повернення Нганну в UFC

Дейна Вайт різко відповів на чутки про повернення Нганну в UFC

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Дата публікації: 23 червня 2025 12:08
Що Дейна Вайт сказав про можливий камбек Френсіса Нганну в UFC
Дейна Вайт та Дональд Трамп під час турніру. Фото: Reuters
Ключові моменти Главі UFC не подобається ідея Нганну

Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дейна Вайт висловився про можливе повернення колишнього чемпіона Френсіса Нганну в октагон. Приводом для обговорень послужили слова тренера бійця Еріка Ніксіка, який раніше допустив камбек камерунця.

Після бурхливої реакції ЗМІ тренер заявив, що його слова були вирвані з контексту, але інтерес до цієї теми не згас, повідомляє YouTube-канал UFC.

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На минулому турнірі UFC у Баку Вайта прямо запитали про його думку з приводу потенційного повернення колишнього чемпіона.

Глава організації дав зрозуміти, що сприймає публічні заяви Нганну з обережністю. За його словами, за лаштунками боєць часто говорить зовсім інше, ніж в інтерв'ю.

Фрэнсис Нганну
Френсіс Нганну готується до бою. Фото: instagram.com/francisngannou/

Главі UFC не подобається ідея Нганну

Вайт підкреслив, що ідея камбеку здається йому малоймовірною. Він також зазначив, що був би здивований, якби Нганну дійсно вирішив повернутися.

"Нганну не завжди має на увазі те, що говорить. За лаштунками він часто висловлюється інакше. Я не в захваті від цієї ідеї й був би шокований його поверненням", — заявив Вайт.

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спорт UFC змішані єдиноборства Френсіс Нганну Дейна Уайт
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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