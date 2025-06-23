Що Дейна Вайт сказав про можливий камбек Френсіса Нганну в UFC

Дейна Вайт та Дональд Трамп під час турніру. Фото: Reuters

Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дейна Вайт висловився про можливе повернення колишнього чемпіона Френсіса Нганну в октагон. Приводом для обговорень послужили слова тренера бійця Еріка Ніксіка, який раніше допустив камбек камерунця.

Після бурхливої реакції ЗМІ тренер заявив, що його слова були вирвані з контексту, але інтерес до цієї теми не згас, повідомляє YouTube-канал UFC.

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Глава організації дав зрозуміти, що сприймає публічні заяви Нганну з обережністю. За його словами, за лаштунками боєць часто говорить зовсім інше, ніж в інтерв'ю.

Френсіс Нганну готується до бою. Фото: instagram.com/francisngannou/

Главі UFC не подобається ідея Нганну

Вайт підкреслив, що ідея камбеку здається йому малоймовірною. Він також зазначив, що був би здивований, якби Нганну дійсно вирішив повернутися.

"Нганну не завжди має на увазі те, що говорить. За лаштунками він часто висловлюється інакше. Я не в захваті від цієї ідеї й був би шокований його поверненням", — заявив Вайт.

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