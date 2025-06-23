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Главная Спорт Дэйна Уайт резко ответил на слухи о возвращении Нганну в UFC

Дэйна Уайт резко ответил на слухи о возвращении Нганну в UFC

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 12:08
Что Дэйна Уайт сказал о возможном камбэке Фрэнсиса Нганну в UFC
Дэйна Уайт и Дональд Трамп во время турнира. Фото: Reuters
Ключові моменти Главе UFC не нравится идея Нганну

Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт высказался о возможном возвращении бывшего чемпиона Фрэнсиса Нганну в октагон. Поводом для обсуждений послужили слова тренера бойца Эрика Никсика, который ранее допустил камбэк камерунца.

После бурной реакции СМИ тренер заявил, что его слова были вырваны из контекста, но интерес к этой теме не угас, сообщает YouTube-канал UFC.

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На прошедшем турнире UFC в Баку Уайта прямо спросили о его мнении по поводу потенциального возвращения бывшего чемпиона.

Глава организации дал понять, что воспринимает публичные заявления Нганну с осторожностью. По его словам, за кулисами боец часто говорит совсем иное, чем в интервью. 

Фрэнсис Нганну
Фрэнсис Нганну готовится к бою. Фото: instagram.com/francisngannou/

Главе UFC не нравится идея Нганну

Уайт подчеркнул, что идея камбэка кажется ему маловероятной. Он также отметил, что был бы удивлен, если бы Нганну действительно решил вернуться. 

"Нганну не всегда имеет в виду то, что говорит. За кулисами он часто высказывается иначе. Я не в восторге от этой идеи и был бы шокирован его возвращением", — заявил Уайт. 

Напомним, известный российский тренер с опытом выступлений в Украине получил приглашение от турецкого клуба. 

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спорт UFC смешанные единоборства Фрэнсис Нганну Дэйна Уайт
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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