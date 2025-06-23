Что Дэйна Уайт сказал о возможном камбэке Фрэнсиса Нганну в UFC

Дэйна Уайт и Дональд Трамп во время турнира. Фото: Reuters

Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт высказался о возможном возвращении бывшего чемпиона Фрэнсиса Нганну в октагон. Поводом для обсуждений послужили слова тренера бойца Эрика Никсика, который ранее допустил камбэк камерунца.

После бурной реакции СМИ тренер заявил, что его слова были вырваны из контекста, но интерес к этой теме не угас, сообщает YouTube-канал UFC.

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Глава организации дал понять, что воспринимает публичные заявления Нганну с осторожностью. По его словам, за кулисами боец часто говорит совсем иное, чем в интервью.

Фрэнсис Нганну готовится к бою. Фото: instagram.com/francisngannou/

Главе UFC не нравится идея Нганну

Уайт подчеркнул, что идея камбэка кажется ему маловероятной. Он также отметил, что был бы удивлен, если бы Нганну действительно решил вернуться.

"Нганну не всегда имеет в виду то, что говорит. За кулисами он часто высказывается иначе. Я не в восторге от этой идеи и был бы шокирован его возвращением", — заявил Уайт.

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