Корупційний скандал в УАФ: делегата дискваліфікували за хабар

Керівництво УАФ. Фото: УАФ

В Українській асоціації футболу стався корупційний скандал. Делегат одного з матчів на матчі Кубка допоміг господарям поля.

Про це повідомили в ефірі YouTube-каналу "ТаТоТаке".

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Спершу в УАФ повідомили, що через можливе порушення Кодексу етики та чесної гри на шість місяців відсторонено делегата УАФ В.А.Лютого.

В "ТаТоТаке" уточнили, що проблема сталася на матчі Кубка України між "Олімпією" та "Кременем" в Полтаві на стадіоні "Молодість".

Умови проведення матчу не відповідали статусу турніру, про що повідомив делегат. Він побачив проблеми з нормами безпеки та укриттями.

Після розмови з представниками господарів поля делегат дозволив грати, а в рапорті записав, що проблема була в тому, що на нараду перед матчем не прийшли представники однієї з команд.

Михайло Співаковський стверджує, що делегат отримав хабаря в розмірі 2 500 грн. Після проходження поліграфа Лютий визнав свою провину та отримав дискваліфікацію.

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