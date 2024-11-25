Коррупционный скандал в УАФ: делегата дисквалифицировали за взятку

В УАФ наказали за взятку — сколько взял подчиненный Шевченко
В Украинской ассоциации футбола произошел коррупционный скандал. Делегат одного из матчей на матче Кубка помог хозяевам поля.
Об этом сообщили в эфире YouTube-канала "ТаТоТаке".
В УАФ нашли коррупционера
Сначала в УАФ сообщили, что из-за возможного нарушения Кодекса этики и честной игры на шесть месяцев отстранен делегат УАФ В.А. Лютый.
В "ТаТоТаке" уточнили, что проблема возникла на матче Кубка Украины между "Олимпией" и "Кремнем" в Полтаве на стадионе "Молодость".
Условия проведения матча не соответствовали статусу турнира, о чем сообщил делегат. Он заметил проблемы с нормами безопасности и укрытиями.
После разговора с представителями хозяев поля делегат разрешил проводить матч, а в рапорте написал, что проблема заключалась в том, что на предматчевое совещание не пришли представители одной из команд.
Михаил Спиваковский утверждает, что делегат получил взятку в размере 2 500 грн. После прохождения полиграфа Лютый признал свою вину и получил дисквалификацию.
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