"Денвер" добив "Майамі" і вперше в історії став чемпіоном НБА

Команда святкує перемогу. Фото: Reuters/Kyle Terada

У п'ятому матчі фінальної серії НБА "Денвер Наггетс" виграли у "Майамі Хіт" та стали чемпіонами ліги. Для клубу це перший титул у їхній історії.

Із 47-ї спроби "Денвер" оформив чемпіонство, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Наггетс" перемогли у матчі з рахунком 94:89 та довели рахунок у серії до 4:1.

Знову Йокич привів до перемоги

НБА. Плей-офф. Фінал

"Денвер" — "Майамі" — 94:89 (22:24, 22:27, 26:30, 24:18) Рахунок у серії — 4:1

"Денвер": Йокич (28+16 підбирань + 4 передачі), Портер (16+13 підбирань + 3 передачі), Мюррей (14+8 підбирань + 8 передач), Колдвелл-Поуп (11+4 підбирання), Браун Б. (10+6 підбирань), Браун К. (7+3 підбирання), Гордон (4+7 підбирань), Грін (4), Джордан (0).

"Майамі": Батлер (21 + 3 підбирання + 5 передач), Адебайо (20 + 12 підбирань), Лаурі (12 + 9 підбирань + 4 передачі), Струс (12 + 8 підбирань), Мартін (10 + 5 підбирань), Вінсент (6+3 передачі), Робінсон (5 очок + 3 підбирання + 3 передачі), Лав (3), Зеллер (0), Хайсміт (0).

Знову лідерство у матчі взяв на себе Нікола Йокич. Попри погану реалізацію триочкових, серб вів команду вперед і дав ривок для перемоги в четвертій чверті.

Зазначимо, що для "Денвера" раніше найкращим результатом був вихід у фінал конференції.

Нагадаємо, раніше справжньою бійкою команда на команду завершився бій Флойда Мейвезера та вихідця із сім'ї відомих мафіозі Джона Готті.

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