Лень может покинуть "Сакраменто": что известно

Алекс Лень в поединке против "Голден Стэйт". Фото: Reuters/Cary Edmondson

Украинский баскетболист Алексей Лень, выступающий в НБА, может сменить команду в ближайшее время. Контракт центрового с "Сакраменто" подходит к завершению и менеджеры клуба пока не определились, продолжать ли соглашение с Алексом.

Об этом сообщает The Athletic.

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В приоритете "королей" другие игроки

По информации американских журналистов, руководство "Сакраменто" пока не определилось по поводу нового контракта Алексея Леня. В то же время нынешнее соглашение украинца с клубом подходит к концу.

СМИ сообщают, что в приоритете "королей" переподписание Харрисона Барнса и Трея Лайлса. Кроме этого, идет активная работа по продлению договора с ключевым центром Домантасом Сабонисом.

Украинский баскетболист "Сакраменто" Алексей Лень. Фото: Reuters/Cary Edmondson

Лень в составе "Сакраменто" как раз исполняет роль запасного на позицию именно Сабониса, поэтому "короли" не считают, что нужно кровь из носа сохранить Алекса.

Алексей Лень в текущем сезоне НБА провел 26 матчей. В среднем набирал 1,7 очка за игру. В плей-офф украинец сыграл 7 матчей серии против "Голден Стэйт", набирая 2,7 очка за поединок.

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