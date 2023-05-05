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Лень може залишити "Сакраменто": що відомо

5 травня 2023 19:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Лень може залишити "Сакраменто": що відомо
Алекс Лень у поєдинку проти "Голден Стейт". Фото: Reuters/Cary Edmondson
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Український баскетболіст Олексій Лень, який виступає в НБА, може змінити команду найближчим часом. Контракт центрового з "Сакраменто" підходить до завершення і менеджери клубу поки не визначилось, чи продовжувати угоду з Алексом. 

Про це повідомляє The Athletic. 

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В пріоритеті "королів" інші гравці

За інформацією американських журналістів, керівництво "Сакраменто" наразі не визначилось стосовно нового контракту Олексія Леня. Водночас нинішня угода українця з клубом добігає кінця. 

ЗМІ повідомляють, що в пріоритеті "королів" перепідписання Харрісона Барнса та Трея Лайлса. Окрім цього, йде активна робота щодо продовження договору з ключовим центром Домантасом Сабонісом.

Лень
Український баскетболіст "Сакраменто" Олексій Лень. Фото: Reuters/Cary Edmondson

Лень у складі "Сакраменто" якраз виконує роль запасного на позицію саме Сабоніса, тому "королі" не вважають, що потрібно кров з носа зберегти Алекса. 

Олексій Лень у поточному сезоні НБА провів 26 матчів. В середньому набирав 1,7 очка за гру. У плей-оф українець зіграв 7 матчів серії проти "Голден Стейт", набираючи 2,7 очка за поєдинок.

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