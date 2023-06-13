"Денвер" добил "Майами" и впервые в истории стал чемпионом НБА

Команда празднует победу. Фото: Reuters/Kyle Terada

В пятом матче финальной серии НБА "Денвер Наггетс" выиграли у "Майами Хит" и стали чемпионами лиги. Для клуба это первый титул в их истории.

С 47-й попытки "Денвер" оформил чемпионство, сообщает портал Новини.LIVE.

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"Наггетс" победили в матче со счетом 94:89 и довели счет в серии до 4:1.

Снова Йокич привел к победе

НБА. Плей-офф. Финал

"Денвер" — "Майами" — 94:89 (22:24, 22:27, 26:30, 24:18) Счет в серии — 4:1

"Денвер": Йокич (28+16 подборов + 4 передачи), Портер (16+13 подборов + 3 передачи), Мюррей (14+8 подборов + 8 передач), Колдвелл-Поуп (11+4 подбора), Браун Б. (10+6 подборов), Браун К. (7+3 подбора), Гордон (4+7 подборов), Грин (4), Джордан (0).

"Майами": Батлер (21 + 3 подбора + 5 передач), Адебайо (20 + 12 подборов), Лаури (12 + 9 подборов + 4 передачи), Сотрясение (12 + 8 подборов), Мартин (10 + 5 подборов), Винсент (6+3 передачи), Робинсон (5 очков + 3 подбора + 3 передачи), Лав (3), Зеллер (0), Хайсмит (0).

Снова лидерство в матче взял на себя Никола Йокич. Несмотря на плохую реализацию трехочковых, именно серб вел команду вперед и дал рывок для победы в четвертой четверти.

Отметим, что для "Денвера" ранее лучшим результатом был выход в финал конференции.

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