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Десятий день Олімпіади-2024 — де дивитись виступ українців

5 серпня 2024 08:49
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Десятий день Олімпіади-2024 — де дивитись трансляцію
Павло Коростильов. Фото: Reuters
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У Парижі в понеділок, 5 серпня, стартує десятий день Олімпійських ігор-2024. Сьогодні представники національної збірної України будуть змагатися у 7 видах спорту.

Про це повідомляється НОК України у своєму Telegram.

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Підтримати нашу збірну та подивитися виступи учасників змагань можна на сайті "Суспільне Спорт". Там будуть наживо транслюватись всі олімпійські події та змагання.

О 10:30 почнеться фінальне змагання у кульовій стрільбі (швидкострільний пістолет 25м), в якому Україну представлятиме Павло Коростильов.

О 11:00 час стрибків у воду (вишка 10м). Кваліфікацію проходитиме Софія Лискун.

О 11:50 біг з бар'єрами на 400 метрів у жінок, в якому братимуть участь Анна Рижикова та Вікторія Ткачук. Також о 12:20 стартують забіги чоловіків, в яких українці можуть підтримати Олександра Погорілко.

О 12:45 у чоловіків розпочнеться фінал у спортивній гімнастиці (паралельні бруси). Участь братимуть Ілля Ковтун та Олег Верняєв.

О 16:00 стартує 1/8 фіналу боротьби серед жінок (вагова категорія до 68 кг). Пройти далі спробує Тетяна Сова-Ріжко.

І на останок, о 16:30 відбудеться 1/4 фіналу веслувального слалома (каяк-крос), де продовжить змагатися Вікторія Ус.

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