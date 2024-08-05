Десятый день Олимпиады-2024 – где смотреть трансляцию

Павел Коростылев. Фото: Reuters

В Париже в понедельник, 5 августа, стартует десятый день Олимпийских игр-2024. Сегодня представители национальной сборной Украины будут соперничать в 7 видах спорта.

Об этом сообщается НОК Украины в своем Telegram.

Читайте также:

Когда и где смотреть выступления украинских спортсменов на Олимпиаде

Поддержать нашу сборную и посмотреть выступления участников соревнований можно на сайте "Суспільне Спорт". Там будут вживую транслироваться все олимпийские события и соревнования.

В 10:30 начнется финальное соревнование по пулевой стрельбе (скорострельный пистолет 25м), в котором Украину будет представлять Павел Коростылев.

В 11:00 время прыжков в воду (вышка 10м). Квалификацию будет проходить София Лискун.

В 11:50 бег с барьерами на 400 метров у женщин, в котором примут участие Анна Рыжикова и Виктория Ткачук. Также в 12:20 стартуют забеги мужчин, в рамках которых украинцы могут поддержать Александра Погорелко.

В 12:45 у мужчин начнется финал в спортивной гимнастике (параллельные брусья). Участие примут Илья Ковтун и Олег Верняев.

В 16:00 стартует 1/8 финала борьбы среди женщин (весовая категория до 68 кг). Пройти дальше попробует Татьяна Сова-Рижко.

И в заключение, в 16:30 состоится 1/4 финала гребного слалома (каяк-кросс), где продолжит соперничать Виктория Ус.

Напомним, Роналду признался, что возвращается в Европу — какой клуб выбрал Криштиану.

"Эвертон" решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца.

Зинченко покидает "Арсенал" — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги.

Самые яркие фото украинских саблисток — первые эмоции после "золота" на Олимпиаде 2024.

Танец украинской теннисистки Костюк на Олимпиаде завирусился в сети — видео.