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Десятки жертв у моргах — футбольний матч у Гвінеї шокував світ

2 грудня 2024 12:10
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Трагедія на футбольному матчі у Гвінеї — що відомо
Людина з прапором Гвінеї. Фото: Cellou Binani, AFP
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

На футбольному матчі у Гвінеї сталася страшна трагедія, точні масштаби якої поки що невідомі, оскільки місцева влада не спішить ділитися конкретикою. За даними місцевих ЗМІ, йдеться про як мінімум десятки загиблих. 

Десятки футбольних вболівальників, включаючи дітей, загинули у тисняві, спричиненій сутичками на матчі у місті Нзерекоре, пише France 24

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У фіналі місцевого турніру, організованого на честь лідера Гвінеї Мамаді Думбуя, зіграли команди "Лабе" та "Нзерекоре".

Зіткнення в Гвінеї
Зіткнення в Гвінеї. Фото: Social media via REUTERS 

Що сталося на матчі

Під час гри одне з рішень судді викликало активні протести зі сторони вболівальників. Після цього між фанатами сталися зіткнення, велика їх частина вибігла на поле.

У ситуацію втрутилися сили безпеки, які застосували сльозогінний газ. Це призвело до величезної тисняви, люди намагалася покинути стадіон, багато хто з них перестрибував через високу огорожу.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що кілька загиблих були дітьми, а деякі з поранених під час сутичок перебувають у критичному стані. 

Прем'єр-міністр Гвінеї Амаду Урі Ба на своїй сторінці у X підтвердив, що під час тисняви зафіксовані жертви, але більш детальну інформацію політик пообіцяв оприлюднити пізніше. 

Нагадаємо, українські футбольні клуби вимагають зустрічі з головою суддівського корпусу УАФ Катериною Монзуль. 

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