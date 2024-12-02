Трагедия на футбольном матче в Гвинее — что известно

Человек с флагом Гвинеи. Фото: Cellou Binani, AFP

На футбольном матче в Гвинее произошла страшная трагедия, точные масштабы которой пока неизвестны, поскольку местные власти не спешат делиться конкретикой. По данным местных СМИ, речь идет о как минимум десятках погибших.

Десятки футбольных болельщиков, включая детей, погибли в давке, вызванной столкновениями на матче в городе Нзерекоре, пишет France 24.

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Столкновения в Гвинее. Фото: Social media via REUTERS

Что произошло на матче

Во время игры одно из решений судьи вызвало активные протесты со стороны болельщиков. После этого между фанатами произошло столкновение, большая их часть выбежала на поле.

В ситуацию вмешались силы безопасности, которые применили слезоточивый газ. Это привело к огромной давке, люди пыталась покинуть стадион, многие из них перепрыгивали через высокое ограждение.

Местные СМИ сообщают, что несколько погибших были детьми, а некоторые из раненых во время столкновений находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Гвинеи Амаду Ури Ба на своей странице в X подтвердил, что во время давки зафиксированы жертвы, но более подробную информацию политик пообещал обнародовать позже.

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