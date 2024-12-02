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Десятки жертв в моргах — футбольный матч в Гвинее шокировал мир

2 декабря 2024 12:10
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Трагедия на футбольном матче в Гвинее — что известно
Человек с флагом Гвинеи. Фото: Cellou Binani, AFP
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

На футбольном матче в Гвинее произошла страшная трагедия, точные масштабы которой пока неизвестны, поскольку местные власти не спешат делиться конкретикой. По данным местных СМИ, речь идет о как минимум десятках погибших.

Десятки футбольных болельщиков, включая детей, погибли в давке, вызванной столкновениями на матче в городе Нзерекоре, пишет France 24.

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В финале местного турнира, организованного в честь лидера Гвинеи Мамади Думбуя, сыграли команды "Лабе" и "Нзерекоре".

Столкновение в Гвинее
Столкновения в Гвинее. Фото: Social media via REUTERS

Что произошло на матче

Во время игры одно из решений судьи вызвало активные протесты со стороны болельщиков. После этого между фанатами произошло столкновение, большая их часть выбежала на поле.

В ситуацию вмешались силы безопасности, которые применили слезоточивый газ. Это привело к огромной давке, люди пыталась покинуть стадион, многие из них перепрыгивали через высокое ограждение.

Местные СМИ сообщают, что несколько погибших были детьми, а некоторые из раненых во время столкновений находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Гвинеи Амаду Ури Ба на своей странице в X подтвердил, что во время давки зафиксированы жертвы, но более подробную информацию политик пообещал обнародовать позже.

Напомним, украинские футбольные клубы требуют встречи с главой судейского корпуса УАФ Екатериной Монзуль.

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