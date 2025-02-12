Берінчик vs Девіс: розгорівся скандал перед боєм через звинувачення в расизмі

Девіс звинуватив Берінчика в расизмі через подаровані банани
Чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі Денис Берінчик зустрівся на пресконференції з американським претендентом Кішоном Девісом. На зустрічі боксерів стався скандал.
На пресконференції Берінчик — Девіс були звинувачення в расизмі, повідомив портал Новини.LIVE.
Між Берінчиком і Девісом конфлікт через банани
За словами Девіса, Берінчик після прибуття в США передав йому коробку бананів і кавун із запискою.
Таку поведінку Кішон вважає непрофесійною і расистською. Претендент підкреслив, що тепер цей бій став для нього особистим.
Потім Кейшон опублікував фото коробки із запискою.
Берінчик заявив у відповідь, що нічого не надсилав Кішону.
"Хочу сказати, що я не розмовляю англійською, і тим більше не пишу. Я бачив його пост в інстаграмі, не маю нічого особистого до нього", — сказав Берінчик.
Поєдинок Берінчика і Девіса відбудеться в ніч на 15 лютого в Нью-Йорку.
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