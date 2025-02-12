Берінчик vs Девіс: розгорівся скандал перед боєм через звинувачення в расизмі

Денис Берінчик і Кішон Девіс. Фото:

Чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі Денис Берінчик зустрівся на пресконференції з американським претендентом Кішоном Девісом. На зустрічі боксерів стався скандал.

На пресконференції Берінчик — Девіс були звинувачення в расизмі, повідомив портал Новини.LIVE.

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За словами Девіса, Берінчик після прибуття в США передав йому коробку бананів і кавун із запискою.

Таку поведінку Кішон вважає непрофесійною і расистською. Претендент підкреслив, що тепер цей бій став для нього особистим.

Потім Кейшон опублікував фото коробки із запискою.

Пост Девіса про подарунок від Берінчика. Фото: скріншот

Берінчик заявив у відповідь, що нічого не надсилав Кішону.

"Хочу сказати, що я не розмовляю англійською, і тим більше не пишу. Я бачив його пост в інстаграмі, не маю нічого особистого до нього", — сказав Берінчик.

Поєдинок Берінчика і Девіса відбудеться в ніч на 15 лютого в Нью-Йорку.

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