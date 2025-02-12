Беринчик vs Дэвис: разгорелся скандал перед боем из-за обвинений в расизме

Денис Беринчик и Кишон Дэвис. Фото:

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик встретился на пресс-конференции с американским претендентом Кишоном Дэвисом. На встрече боксеров произошел скандал.

На пресс-конференции Беринчик — Дэвис были обвинения в расизме, сообщил портал Новини.LIVE.

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По словам Дэвиса, Беринчик после прибытия в США передал ему коробку бананов и арбуз с запиской.

Такое поведение Кишон считает непрофессиональным и расистским. Претендент подчеркнул, что теперь этот бой стал для него личным.

Затем Кейшон опубликовал фото коробки с запиской.

Пост Дэвиса о подарке от Беринчика. Фото: скриншот

Беринчик заявил в ответ, что ничего не присылал Кишону.

"Хочу сказать, что я не говорю на английском, и тем более не пишу. Я видел его пост в инстаграм, не имею ничего личного к нему", — сказал Беринчик.

Поединок Беринчика и Дэвиса состоится в ночь на 15 февраля в Нью-Йорке.

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