Дібанго переніс операцію і не зможе грати за Кривбас

Іван Дібанго перед матчем. Фото: instagram.com/didififtyfive/

Криворізький "Кривбас" залишився на місяць без одного зі своїх лідерів. Камерунський захисник Іван Дибанго декілька тижнів відновлюватиметься після операції.

Дібанго звернувся до лікарів після травми в одному із матчів УПЛ, повідомляє офіційний сайт "Кривбасу".

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Іван Дібанго отримав травму у матчі шостого туру чемпіонату України. "Кривбас" зумів обіграти на виїзді "Лівий берег" (1:0), але втратив 22-річного футболіста.

Іван Дібанго під час гри. Фото: instagram.com/didififtyfive/

Коли Дібанго повернеться на поле

Медичне обстеження діагностувало, що камерунський захисник пошкодив колінну зв'язку. Лікарі порадили клубу прооперувати гравця, що було зроблено оперативно.

Термін відновлення Дібанго становить чотири тижні. Цього сезону камерунський захисник зіграв за команду з Кривого Рогу вже вісім поєдинків і забив один м'яч.

Свій наступний матч "Кривбас" проведе проти "Ворскли" у неділю, 22 вересня.

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