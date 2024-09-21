Дибанго перенес операцию и не сможет играть за Кривбасс

Дибанго прооперировали — сколько пропустит лидер Кривбасса
Криворожский "Кривбасс" остался на месяц без одного из своих лидеров. Камерунский защитник Иван Дибанго несколько недель будет восстанавливаться после операции.
Дибанго обратился к врачам после травмы в одном из матчей УПЛ, сообщает официальный сайт "Кривбасса".
Иван Дибанго получил травму в матче шестого тура чемпионата Украины. "Кривбасс" сумел обыграть на выезде "Левый берег" (1:0), но потерял 22-летнего футболиста.
Когда Дибанго вернется на поле
Медицинское обследование диагностировало, что камерунский защитник повредил коленную связку. Врачи посоветовали клубу прооперировать игрока, что было оперативно сделано.
Срок восстановления Дибанго составляет четыре недели. В нынешнем сезоне камерунский защитник сыграл за команду из Кривого Рога уже восемь поединков и забил один мяч.
Свой следующий матч "Кривбасс" проведет против "Ворсклы" в воскресенье, 22 сентября.
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