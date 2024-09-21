Дибанго перенес операцию и не сможет играть за Кривбасс

Иван Дибанго перед матчем. Фото: instagram.com/didififtyfive/

Криворожский "Кривбасс" остался на месяц без одного из своих лидеров. Камерунский защитник Иван Дибанго несколько недель будет восстанавливаться после операции.

Дибанго обратился к врачам после травмы в одном из матчей УПЛ, сообщает официальный сайт "Кривбасса".

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Иван Дибанго получил травму в матче шестого тура чемпионата Украины. "Кривбасс" сумел обыграть на выезде "Левый берег" (1:0), но потерял 22-летнего футболиста.

Иван Дибанго во время игры. Фото: instagram.com/didififtyfive/

Когда Дибанго вернется на поле

Медицинское обследование диагностировало, что камерунский защитник повредил коленную связку. Врачи посоветовали клубу прооперировать игрока, что было оперативно сделано.

Срок восстановления Дибанго составляет четыре недели. В нынешнем сезоне камерунский защитник сыграл за команду из Кривого Рога уже восемь поединков и забил один мяч.

Свой следующий матч "Кривбасс" проведет против "Ворсклы" в воскресенье, 22 сентября.

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