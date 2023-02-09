Олександр Андрієвський через землетрус у Туреччині не перейшов із Динамо до Хатайспору

Олександр Андрієвський міг стати гравцем турецького "Хатайспору"

Київське "Динамо" готувалось відпустити півзахисника Олександра Андрієвського. Він так і не зумів стати основним гравцем "біло-синіх" за Мірчі Луческу і хотів реанімувати кар'єру в іншому клубі.

Трансфер зірвався через землетрус у Туреччині, повідомляє ТаТоТаке.

28-річний український футболіст Олександр Андрієвський втратив можливість перейти до одного із закордонних клубів. Він перейшов до "Динамо" ще 2015 року з харківського "Металіста". За сім років у столичній команді хавбеку не вдалося пробитися до основного складу. Він зіграв за "Динамо" трохи більше ніж 40 матчів. При цьому Андрієвський двічі йшов у оренду: спочатку у "Чорноморець", потім у "Зорю".

Чому Андрієвський залишився у "Динамо"?

Цієї зими Андрієвський мав реальний шанс стати частиною однієї з турецьких команд. Він міг перейти до "Хатайспору", який був головним претендентом на футболіста. Однак трансфер не відбувся через землетрус у Туреччині, одним з епіцентрів якого стала провінція Хатай.

У сезоні 2022/2023 Олександр Андрієвський провів у складі "Динамо" 11 поєдинків у всіх турнірах. Поки не відомо, чи інші претенденти на цього гравця. Контракт півзахисника з "біло-синіми" діє до літа 2025 року.

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