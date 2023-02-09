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"Динамо" не змогло продати футболіста в "Хатайспор" через землетрус у Туреччині

9 лютого 2023 12:31
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Олександр Андрієвський через землетрус у Туреччині не перейшов із Динамо до Хатайспору
Олександр Андрієвський міг стати гравцем турецького "Хатайспору"
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Київське "Динамо" готувалось відпустити півзахисника Олександра Андрієвського. Він так і не зумів стати основним гравцем "біло-синіх" за Мірчі Луческу і хотів реанімувати кар'єру в іншому клубі.

Трансфер зірвався через землетрус у Туреччині, повідомляє ТаТоТаке.

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28-річний український футболіст Олександр Андрієвський втратив можливість перейти до одного із закордонних клубів. Він перейшов до "Динамо" ще 2015 року з харківського "Металіста". За сім років у столичній команді хавбеку не вдалося пробитися до основного складу. Він зіграв за "Динамо" трохи більше ніж 40 матчів. При цьому Андрієвський двічі йшов у оренду: спочатку у "Чорноморець", потім у "Зорю".

Чому Андрієвський залишився у "Динамо"?

Цієї зими Андрієвський мав реальний шанс стати частиною однієї з турецьких команд. Він міг перейти до "Хатайспору", який був головним претендентом на футболіста. Однак трансфер не відбувся через землетрус у Туреччині, одним з епіцентрів якого стала провінція Хатай.

Олександр Андрієвський

У сезоні 2022/2023 Олександр Андрієвський провів у складі "Динамо" 11 поєдинків у всіх турнірах. Поки не відомо, чи інші претенденти на цього гравця. Контракт півзахисника з "біло-синіми" діє до літа 2025 року.

Нагадаємо, захисника збірної України Олександра Зінченка було визнано "Футболістом січня" в лондонському "Арсеналі".

А французький "Олімпік" у Марселі несподівано обіграв "ПСЖ" у рамках 1/8 Кубка Франції. Переможний гол у складі південної команди забив Руслан Маліновський.

Тим часом відкладається повернення до ладу півзахисника збірної України Миколи Шапаренка. Він досі відновлюється від наслідків тяжкої травми.

Донецький "Шахтар" підписав контракт із ще одним голкіпером збірної України. До "гірників" приєднався Дмитро Різник.

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