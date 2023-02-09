Александр Андриевский из-за землетрясения в Турции не перешел из Динамо в Хатайспор

"Динамо" не смогло продать футболиста в "Хатайспор" из-за землетрясения в Турции
Киевское "Динамо" готовилось отпустить полузащитника Александра Андриевского. Он так и не сумел стать основным игроком "бело-синих" при Мирче Луческу и хотел реанимировать карьеру в другом клубе.
Трансфер сорвался из-за землетрясения в Турции, сообщает ТаТоТаке.
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28-летний украинский футболист Александр Андриевский упустил возможность перейти в один из зарубежных клубов. Он перешел в "Динамо" еще в 2015 году из харьковского "Металлиста". За семь лет в столичной команде хавбеку не удалось пробиться в основной состав. Он сыграл за "Динамо" чуть больше 40 матчей. При этом Андриевский дважды уходил в аренду: сначала в "Черноморец", потом в "Зарю".
Почему Андриевский остался в "Динамо"?
Этой зимой у Андриевского был реальный шанс стать частью одной из турецких команд. Он мог перейти в "Хатайспор", который являлся главным претендентом на футболиста. Однако трансфер не состоялся из-за землетрясения в Турции, одним из эпицентров которого стала провинция Хатай.
В сезоне 2022/2023 Александр Андриевский провел в составе "Динамо" 11 поединков во всех турнирах. Пока не известно, если ли другие претенденты на этого игрока. Контракт полузащитника с "бело-синими" действует до лета 2025 года.
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