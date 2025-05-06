Динамо підписало колумбійського вінгера Анхеля Торреса

Анхель Торрес. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" посилили свій склад черговим легіонером. Цього разу підсилення прийшло на позицію вінгера.

Про новий трансфер повідомила пресслужба "Динамо".

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"Динамо" підписало трирічний контракт з 25-річним колумбійським вінгером Анхелем Торресом, який на момент укладання договору був вільним агентом.

Анхель Торрес. Фото: "Динамо" Київ

Контракт діятиме до 30 червня 2028 року.

В "Динамо" колумбієць виступатиме під номером 17.

Свою кар'єру Торрес почав у рідній Боготі в клубі "Реал Академія".

У 18 років футболіст переїхав до Європи, де перебував у академії португальського "Порту". У сезоні 2018/19 Торрес привів команду до перемоги в юнацькій лізі УЄФА.

Також він виступав за "Порту Б", "Алверку" в третьому дивізіоні Португалії, мальтійський "Бальцан", а у 2023 році підписав контракт із "Сентрал Кост Марінерс" із Австралії, де провів 23 матчі, забив 13 голів і допоміг команді стати чемпіоном А-ліги.

У 2024 році він був ціллю скаутів "Динамо" та був близький до переходу, але через звинувачення в сексуальному насильстві він не міг покинути Австралію. Коли обвинувачення були зняті, він пропустив частину сезону та став вільним агентом, а потім відправився в "Динамо" на перегляд.

Торрес здатний грати на обох флангах атаки. Його фізична форма наразі оцінюється тренерським штабом Олександра Шовковського, оскільки гравець не мав ігрової практики з літа 2024 року. При цьому, на футболіста розраховують вже на наступний сезон.

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