Костянтин Вівчаренко може перейти в Жирону — третій українець у клубі

Гравці "Динамо". Фото: "Динамо"

У іспанській "Жироні" невдовзі може з'явитися третій український футболіст. Наразі в клубі грають Віктор Циганков та Владислав Крапивцов.

Третім футболістом може стати лівий захисник київського "Динамо" Костянтин Вівчаренко, передає портал "Футбол 24".

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Вівчаренко зробив крок до "Жирони"

За інформацією джерела, Вівчаренко почав працювати з відомим агентом Олегом Смалійчуком, який раніше допоміг Віктору Циганкову та Артему Довбику перейти в "Жирону".

Наразі відомо, що каталонський клуб розглядає українця як можливу заміну лідеру команди Мігелю Гутьєресу, якого сватають в мадридські "Реал" та "Атлетіко".

"Жирона" хотіла провернути з Вівчаренком те ж, що було з Циганковим, якого незадовго до завершення контракту іспанці викупили за 5 млн євро. Однак, Костянтин довбе проявив себе в осінній частині сезону і динамо продовжило з ним контракт, в якому прописали клаусулу у розмірі 20 млн євро.

Однак, восени ситуація змінилася, бо тренерський штаб зробив із Вівчаренко гравця запасу, який рідко виходить на поле. Тому "Жирона" влітку зможе купити талановитого молодого футболіста за невелику суму. "Трансфермаркт" оцінює гравця в 1,8 млн євро.

Умовою для трансферу Вівчаренка в "Жирону" є їх збереження місця в Ла-Лізі.

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