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Жирона готується до повернення Довбика

29 квітня 2025 18:46
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Артем Довбик може повернутися в Жирону — Рома розглядає трансфер
Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

На українського форварда Артема Довбика починають все менше сподіватися в "Ромі". Тому дуже ймовірний його трансфер влітку.

За інформацією порталу SerieAnews, на Довбика з’явився несподіваний претендент.

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Довбик готується до повернення

За інформацією джерела, в "Ромі" виникає багато питань до гри Довбика. При цьому вони ще не знають, чи довіритись українцю, чи продати його.

Якщо буде зроблено вибір на трансфері, то римляни хочуть відбити витрачені минулого літа 30 млн євро.

Одним з клубів, які хочуть підписати Довбика, є "Жирона", з якою він став кращим бомбардиром чемпіонату Іспанії та потім перейшов у "Рому".

"Жирона" цього сезону провалилася у всіх турнірах й іноді публікує в соцмережах голи Довбика з минулого сезону.

Українець цього сезону відіграв за "Рому" у 43 матчах, де забив 16 голів та віддав чотири асисти.

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