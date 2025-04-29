Артем Довбик может вернуться в Жирону - Рома рассматривает трансфер

Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

На украинского форварда Артема Довбика начинают все меньше надеяться в "Роме". Поэтому очень вероятен его летний трансфер.

По информации портала SerieAnews, на Довбика появился неожиданный претендент.

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По информации источника, в "Роме" возникает много вопросов к игре Довбика. При этом они еще не знают, довериться украинцу или продать его.

Если будет сделан выбор на трансфере, то римляне хотят отбить потраченные прошлым летом 30 млн евро.

Одним из клубов, которые хотят подписать Довбика является "Жирона", с которой он стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании и затем перешел в "Рому".

"Жирона" в этом сезоне провалилась во всех турнирах и иногда публикует в соцсетях голы Довбика с прошлого сезона.

Украинец в этом сезоне сыграл за "Рому" в 43 матчах, где забил 16 голов и отдал четыре ассиста.

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