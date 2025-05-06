Константин Вивчаренко может перейти в Жирону — третий украинец в клубе

Игроки "Динамо". Фото: "Динамо"

В испанской "Жироне" вскоре может появиться третий украинский футболист. Сейчас в клубе играют Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.

Третьим футболистом может стать левый защитник киевского "Динамо" Константин Вивчаренко, передает портал "Футбол 24".

Реклама

Читайте также:

Константин Вивчаренко. Фото: "Динамо" Киев

Вивчаренко сделал шаг к "Жироне"

По информации источника, Вивчаренко начал работать с известным агентом Олегом Смалийчуком, который ранее помог Виктору Цыганкову и Артему Довбику перейти в "Жирону".

Известно, что каталонский клуб рассматривает украинца как возможную замену лидеру команды Мигелю Гутьересу, которого сватают в мадридские "Реал" и "Атлетико".

"Жирона" хотела провернуть с Вивчаренко то же, что было с Цыганковым, которого незадолго до завершения контракта испанцы выкупили за 5 млн евро. Однако, Константин хорошо проявил себя в осенней части сезона и "Динамо" продлило с ним контракт, в котором прописали клаусулу в размере 20 млн евро.

Однако, осенью ситуация изменилась, потому что тренерский штаб сделал из Вивчаренко игрока запаса, который редко выходит на поле. Поэтому "Жирона" летом сможет купить талантливого молодого футболиста за небольшую сумму. "Трансфермаркт" оценивает игрока в 1,8 млн евро.

Условием для трансфера Вивчаренко в "Жирону" является их сохранение места в Ла Лиге.

Напомним, Александр Шовковский выбрал футболиста, который может заменить Владимира Бражка.

Руководство УПЛ приняло странное решение, которое возмутит болельщиков.

Определились потенциальные соперники "Динамо" и "Александрии" в случае выхода в ЛЧ.

Один из футболистов сборной Украины интересен двум клубам из АПЛ.