Динамо подписало колумбийского вингера Анхеля Торреса, колумбийского вингера

Анхель Торрес. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" усилили свой состав очередным легионером. На этот раз усиление пришло на позицию вингера.

О новом трансфере сообщила пресс-служба "Динамо".

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"Динамо" подписало трехлетний контракт с 25-летним колумбийским вингером Анхелем Торресом, который на момент заключения договора был свободным агентом.

Анхель Торрес. Фото: "Динамо" Киев

Контракт будет действовать до 30 июня 2028 года.

В "Динамо" колумбиец будет выступать под номером 17.

Свою карьеру Торрес начал в родной Боготе в клубе "Реал Академия".

В 18 лет футболист переехал в Европу, где находился в академии португальского "Порту". В сезоне 2018/19 Торрес привел команду к победе в юношеской лиге УЕФА.

Также он выступал за "Порту Б", "Алверку" в третьем дивизионе Португалии, мальтийский "Бальцан", а в 2023 году подписал контракт с "Сентрал Кост Маринерс" из Австралии, где провел 23 матча, забил 13 голов и помог команде стать чемпионом А-лиги.

В 2024 году он был целью скаутов "Динамо" и был близок к переходу, но из-за обвинений в сексуальном насилии он не мог покинуть Австралию. Когда обвинения были сняты, он пропустил часть сезона и стал свободным агентом, а затем отправился в "Динамо" на просмотр.

Торрес способен играть на обоих флангах атаки. Его физическая форма пока оценивается тренерским штабом Александра Шовковского, поскольку игрок не имел игровой практики с лета 2024 года. При этом, на футболиста рассчитывают уже на следующий сезон.

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