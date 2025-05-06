Динамо подписало колумбийского вингера Анхеля Торреса, колумбийского вингера

Динамо объявило трансфер игрока, обвиненного в изнасиловании
Киевское "Динамо" усилили свой состав очередным легионером. На этот раз усиление пришло на позицию вингера.
О новом трансфере сообщила пресс-служба "Динамо".
Кого подписали киевляне
"Динамо" подписало трехлетний контракт с 25-летним колумбийским вингером Анхелем Торресом, который на момент заключения договора был свободным агентом.
Контракт будет действовать до 30 июня 2028 года.
В "Динамо" колумбиец будет выступать под номером 17.
Свою карьеру Торрес начал в родной Боготе в клубе "Реал Академия".
В 18 лет футболист переехал в Европу, где находился в академии португальского "Порту". В сезоне 2018/19 Торрес привел команду к победе в юношеской лиге УЕФА.
Также он выступал за "Порту Б", "Алверку" в третьем дивизионе Португалии, мальтийский "Бальцан", а в 2023 году подписал контракт с "Сентрал Кост Маринерс" из Австралии, где провел 23 матча, забил 13 голов и помог команде стать чемпионом А-лиги.
В 2024 году он был целью скаутов "Динамо" и был близок к переходу, но из-за обвинений в сексуальном насилии он не мог покинуть Австралию. Когда обвинения были сняты, он пропустил часть сезона и стал свободным агентом, а затем отправился в "Динамо" на просмотр.
Торрес способен играть на обоих флангах атаки. Его физическая форма пока оценивается тренерским штабом Александра Шовковского, поскольку игрок не имел игровой практики с лета 2024 года. При этом, на футболиста рассчитывают уже на следующий сезон.
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