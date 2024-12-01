Динамо висловило співчуття гравцю Шахтаря, чий батько загинув на війні з РФ

Денис Твардовський під час матчу. Фото: shakhtar.com

Батько голкіпера донецького "Шахтаря" та молодіжної збірної України Дениса Твардовського загинув на війні з Росією. Йому співчуває вся Україна, у тому числі представники принципових суперників донецького клубу в УПЛ.

Київське "Динамо" у своєму Telegram опублікувало текст, присвячений пам'яті загиблого.

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Голкіпер "Шахтаря" Денис Твардовський. Фото: instagram.com/fcshakhtar

Що сказано в заяві "Динамо"

Кияни у своєму тексті згадали, що Дмитро Твардовський від перших днів повномасштабного вторгнення Росії став на захист держави та служив у найгарячіших точках фронту.

"ФК "Динамо" (Київ) висловлює глибокий сум з приводу загибелі Дмитра Анатолійовича та щирі співчуття його рідним та близьким. Вічна памʼять Герою!", — написали у київському клубі.

Що відомо про Дениса Твардовського

Він є вихованцем чернівецького футболу. Став гравцем "Шахтаря" у 2017 році, а навесні 2024 року дебютував за донецький клуб у матчі УПЛ.

З 2022 року періодично викликається до молодіжної збірної України.

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