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Динамо підтримало гравця Шахтаря, чий батько загинув на війні

1 грудня 2024 13:17
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Динамо висловило співчуття гравцю Шахтаря, чий батько загинув на війні з РФ
Денис Твардовський під час матчу. Фото: shakhtar.com
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Батько голкіпера донецького "Шахтаря" та молодіжної збірної України Дениса Твардовського загинув на війні з Росією. Йому співчуває вся Україна, у тому числі представники принципових суперників донецького клубу в УПЛ. 

Київське "Динамо" у своєму Telegram опублікувало текст, присвячений пам'яті загиблого.

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Кияни висловили щирі співчуття Твардовському.

Денис Твардовський
Голкіпер "Шахтаря" Денис Твардовський. Фото: instagram.com/fcshakhtar

Що сказано в заяві "Динамо" 

Кияни у своєму тексті згадали, що Дмитро Твардовський від перших днів повномасштабного вторгнення Росії став на захист держави та служив у найгарячіших точках фронту. 

"ФК "Динамо" (Київ) висловлює глибокий сум з приводу загибелі Дмитра Анатолійовича та щирі співчуття його рідним та близьким. Вічна памʼять Герою!", — написали у київському клубі. 

Що відомо про Дениса Твардовського 

Він є вихованцем чернівецького футболу. Став гравцем "Шахтаря" у 2017 році, а навесні 2024 року дебютував за донецький клуб у матчі УПЛ. 

З 2022 року періодично викликається до молодіжної збірної України. 

Нагадаємо, колишній форвард київського "Динамо" Артем Мілевський показав свою нову дівчину

Батько гравця збірної України та португальської "Бенфіки" Анатолія Трубіна розкритикував сина за відмову потиснути руку росіянину Олександру Головіну. 

Лондонський "Челсі" може продати українця Михайла Мудрика і вже назвав ціну зацікавленим клубам. 

Стало відомо, хто може замінити Олександра Шовковського на посту тренера київського "Динамо" у разі, якщо його звільнять. 

спорт футбол ФК Шахтар Динамо війна

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13:07 Російська армія опинилася в оточенні у Сирії та має втрати, — ГУР

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