Динамо выразило соболезнования игроку Шахтера, чей отец погиб на войне с РФ

Денис Твардовский во время матча. Фото: shakhtar.com

Отец голкипера донецкого "Шахтера" и молодежной сборной Украины Дениса Твардовского погиб на войне с Россией. Ему соболезнует вся Украина, в том числе представители принципиальных соперников донецкого клуба в УПЛ.

Киевское "Динамо" в своем Telegram опубликовало текст, посвященный памяти погибшего.

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Голкипер "Шахтера" Денис Твардовский. Фото: instagram.com/fcshakhtar

Что сказано в заявлении "Динамо"

Киевляне в своем тексте упомянули, что Дмитрий Твардовский с первых дней полномасштабного вторжения России встал на защиту государства и служил в самых горячих точках фронта.

"ФК "Динамо" (Киев) выражает глубокую грусть по поводу гибели Дмитрия Анатольевича и искренние соболезнования его родным и близким. Вечная память Герою!", — написали в киевском клубе.

Что известно о Денисе Твардовском

Он является воспитанником черновицкого футбола. Стал игроком "Шахтера" в 2017 году, а весной 2024 года дебютировал за донецкий клуб в матче УПЛ.

С 2022 года периодически вызывается в молодежную сборную Украины.

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