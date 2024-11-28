Динамо та Вікторія зіграли внічию 0:0 у першому таймі ЛЄ

Валентин Рубчинський проти "Вікторії". Фото: Reuters

У п’ятому турі основного раунда Ліги чемпіонів київське "Динамо" грає проти "Вікторії". На цей матч наставник киян не випустив вінгерів.

Після першого тайму команди грають внічию 0:0, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Микола Шапаренко. Фото: Reuters

Як пройшов перший тайм "Динамо" — "Вікторія"

"Динамо" нервово почало матч та дозволило суперникам зробити кілька гольових атак. Також було помітне хвилювання Георгія Бущана, котрий тривалий час не міг віддати точної передачі.

Після перших 20 хв кияни заспокоїлись та робили менше помилок. При цьому обидві команди часто грали сумбурно та беззубо.

Перші 45 хвилин показали, що на полі грають команди одного рівня, але у чехів була краще організація гри.

Нагадаємо, зірковий гравець "Реала" Кіліан Мбаппе піддався критиці головного тренера Карло Анчелотті за матч з "Ліверпулем".

Український голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін не потис руку росіянину Олександру Головіну в матчі з "Монако" в Лізі чемпіонів.

Колишній форвард збірної України Іван Гецко розкритикував гру Артема Довбика.

У "Реалі" через травми Тібо Куртуа готові його замінити в основі на Андрія Луніна.