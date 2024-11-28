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Динамо після першого тайму грає внічию з Вікторією в ЛЄ

28 листопада 2024 20:50
оновлено: 20:56
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Динамо та Вікторія зіграли внічию 0:0 у першому таймі ЛЄ
Валентин Рубчинський проти "Вікторії". Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У п’ятому турі основного раунда Ліги чемпіонів київське "Динамо" грає проти "Вікторії". На цей матч наставник киян не випустив вінгерів.

Після першого тайму команди грають внічию 0:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Микола Шапаренко. Фото: Reuters

Як пройшов перший тайм "Динамо" — "Вікторія"

"Динамо" нервово почало матч та дозволило суперникам зробити кілька гольових атак. Також було помітне хвилювання Георгія Бущана, котрий тривалий час не міг віддати точної передачі.

Після перших 20 хв кияни заспокоїлись та робили менше помилок. При цьому обидві команди часто грали сумбурно та беззубо.

Перші 45 хвилин показали, що на полі грають команди одного рівня, але у чехів була краще організація гри.

Нагадаємо, зірковий гравець "Реала" Кіліан Мбаппе піддався критиці головного тренера Карло Анчелотті за матч з "Ліверпулем". 

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футбол Динамо Ліга Європи Микола Шапаренко єврокубки

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