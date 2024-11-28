Динамо и Виктория сыграли вничью 0:0 в первом тайме ЛЕ

Динамо после первого тайма играет вничью с Викторией в ЛЕ
В пятом туре основного раунда Лиги Европы киевское "Динамо" играет против "Виктории". На этот матч наставник киевлян не выпустил вингеров.
После первого тайма команды играют вничью 0:0, сообщил портал Новини.LIVE.
Как прошел первый тайм "Динамо" — "Виктория"
"Динамо" нервно начало матч и позволило соперникам совершить несколько голевых атак. Также было заметно волнение Георгия Бущана, длительное время не могло отдать точной передачи.
После первых 20 мин киевляне успокоились и совершали меньше ошибок. При этом обе команды часто играли сумбурно и беззубо.
Первые 45 минут показали, что на поле играют команды одного уровня, но у чехов была лучше организация игры.
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