Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Динамо после первого тайма играет вничью с Викторией в ЛЕ arrow

Динамо после первого тайма играет вничью с Викторией в ЛЕ

28 ноября 2024 20:50
обновлено: 20:56
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Динамо и Виктория сыграли вничью 0:0 в первом тайме ЛЕ
Валентин Рубчинский против "Виктории". Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В пятом туре основного раунда Лиги Европы киевское "Динамо" играет против "Виктории". На этот матч наставник киевлян не выпустил вингеров.

После первого тайма команды играют вничью 0:0, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Николай Шапаренко
Николай Шапаренко. Фото: Reuters

Как прошел первый тайм "Динамо" — "Виктория"

"Динамо" нервно начало матч и позволило соперникам совершить несколько голевых атак. Также было заметно волнение Георгия Бущана, длительное время не могло отдать точной передачи.

После первых 20 мин киевляне успокоились и совершали меньше ошибок. При этом обе команды часто играли сумбурно и беззубо.

Первые 45 минут показали, что на поле играют команды одного уровня, но у чехов была лучше организация игры.

Напомним, звездный игрок "Реала" Килиан Мбаппе подвергся критике главного тренера Карло Анчелотти за матч с "Ливерпулем".

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин не пожал руку россиянину Александру Головину в матче с "Монако" в Лиге чемпионов.

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко раскритиковал игру Артема Довбика.

В "Реале" из-за травм Тибо Куртуа готовы его заменить в основе на Андрея Лунина.

футбол Динамо Лига Европы Николай Шапаренко еврокубки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:08 Возвращение на службу после СОЧ — Зеленский подписал закон

21:56 Лазил по чужим домам — на Одесчине судили военного

21:54 Динамо снова опозорилось в Лиге Европы

21:42 Одну из улиц Львова назвали в честь Ирины Фарион

Text

21:22 Нардеп объяснил, какие изменения требует документ о бронировании

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

21:13 Уникальная схема для уклонистов — как суд наказал организатора

20:58 Россияне казнили пленных военных ВСУ в Донецкой области — фото

обновлено:

20:50 Динамо после первого тайма играет вничью с Викторией в ЛЕ

20:28 Путин хочет сорвать усилия Трампа — обращение Зеленского

20:22 Снегопад накроет Украину завтра — синоптики предупредили области

22:08 Возвращение на службу после СОЧ — Зеленский подписал закон

21:56 Лазил по чужим домам — на Одесчине судили военного

21:54 Динамо снова опозорилось в Лиге Европы

21:42 Одну из улиц Львова назвали в честь Ирины Фарион

21:13 Уникальная схема для уклонистов — как суд наказал организатора

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

20:58 Россияне казнили пленных военных ВСУ в Донецкой области — фото

обновлено:

20:50 Динамо после первого тайма играет вничью с Викторией в ЛЕ

20:28 Путин хочет сорвать усилия Трампа — обращение Зеленского

20:22 Снегопад накроет Украину завтра — синоптики предупредили области

20:18 Головин отреагировал на решение Трубина не жать ему руку

Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

Text

21:22 Нардеп объяснил, какие изменения требует документ о бронировании

Text

17:59 Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

Text

15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:37 Железняк заявил, когда украинцам ждать повышения налогов

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Text

12:11 В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

Text

12:06 Шаманов сообщил подробности ракетного удара по Киеву

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией