Динамо зіграло внічию з Відзевом у контрольному матчі в Туреччині

Динамо, попри гол Ваната, не змогло перемогти клуб із Польщі
Київське "Динамо" продовжує свій тренувальний збір в Туреччині. В рамках запланованої програми команда провела свій третій контрольний матч.
Суперником команди Олександра Шовковського став польський "Відзев", повідомив портал Новини.LIVE.
"Динамо" знову не перемогло
"Динамо" почало матч резервним складом, де виділявся Андрій Ярмоленко, який повернувся на поле після травми.
Крстіан Біловар та Едуардо Герреро зіграли в матчі по 32 хвилини. Обох замінили центрбек Окон з ПАР та форвард Матвій Пономаренко.
На 40-й хвилині "Динамо" пропустило. Соболь в боротьбі відтер Дубінчака та відкрив рахунок.
На другий тайм не вийшов Ярмоленко, якого замінив Владислав Герич.
Підопічні Шовковського погано почали другу половину, й у них майже нічого не виходило на полі. Гра змінилась після масових замін на 63-й хвилині, коли на поле вийшли основні гравці.
Після 63-ї хвилини "Відзева" на полі не було видно. "Динамо" контролювало матч та могло забити чотири-п’ять м’ячів, але зробило це лише раз. Владислав Ванат реалізував пенальті.
"Динамо" — "Відзев" — 1:1
Голи: Ванат, 80 — Соболь, 40
"Динамо": Моргун, Караваєв, Біловар, Слюбик, Дубінчак, Іщенко, Рубчинський, Пiхальонок, Ярмоленко, Брагару, Герреро
Запасні: Бущан, Нещерет, Вівчаренко, Дячук, Окон, Волошин, Шапаренко, Ванат, Кабаєв, Тимчик, Михавко, Герич, Саленко, Михайленко, Пономаренко
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