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Динамо, попри гол Ваната, не змогло перемогти клуб із Польщі

13 січня 2025 16:45
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Динамо зіграло внічию з Відзевом у контрольному матчі в Туреччині
Футболісти "Динамо" на тренувальному зборі в Туреччині. Фото: "Динамо"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Київське "Динамо" продовжує свій тренувальний збір в Туреччині. В рамках запланованої програми команда провела свій третій контрольний матч.

Суперником команди Олександра Шовковського став польський "Відзев", повідомив портал Новини.LIVE.

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"Динамо" почало матч резервним складом, де виділявся Андрій Ярмоленко, який повернувся на поле після травми.

Крстіан Біловар та Едуардо Герреро зіграли в матчі по 32 хвилини. Обох замінили центрбек Окон з ПАР та форвард Матвій Пономаренко.

На 40-й хвилині "Динамо" пропустило. Соболь в боротьбі відтер Дубінчака та відкрив рахунок.

На другий тайм не вийшов Ярмоленко, якого замінив Владислав Герич.

Підопічні Шовковського погано почали другу половину, й у них майже нічого не виходило на полі. Гра змінилась після масових замін на 63-й хвилині, коли на поле вийшли основні гравці.

Після 63-ї хвилини "Відзева" на полі не було видно. "Динамо" контролювало матч та могло забити чотири-п’ять м’ячів, але зробило це лише раз. Владислав Ванат реалізував пенальті.

"Динамо" — "Відзев" — 1:1

Голи: Ванат, 80 — Соболь, 40

"Динамо": Моргун, Караваєв, Біловар, Слюбик, Дубінчак, Іщенко, Рубчинський, Пiхальонок, Ярмоленко, Брагару, Герреро

Запасні: Бущан, Нещерет, Вівчаренко, Дячук, Окон, Волошин, Шапаренко, Ванат, Кабаєв, Тимчик, Михавко, Герич, Саленко, Михайленко, Пономаренко

Нагадаємо, раніше опублікували знімки зруйнованого стадіону "Шахтар" в Донецьку, який раніше приймав матчі Ліги чемпіонів.

Наставник "Олександрії" Руслан Ротань планує обміняти зіркового гравця на футболіста "Шахтаря".

Один із основних гравців "Динамо" готується до переходу у топовий клуб з турецької Суперліги.

Український боксер Василій Ломаченко може повернутися на ринг для бою з колишнім хлопцем своєї сестри.

Туреччина футбол Динамо Владислав Ванат тренування

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