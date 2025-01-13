Динамо сыграло вничью с Видзевом в контрольном матче в Турции

Футболисты "Динамо" на тренировочном сборе в Турции. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" продолжает свой тренировочный сбор в Турции. В рамках запланированной программы команда провела свой третий контрольный матч.

Сjперником команды Александра Шовковского стал польский "Видзев", сообщил портал Новини.LIVE.

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"Динамо" начало матч резервным составом, где выделялся Андрей Ярмоленко, вернувшийся на поле после травмы.

Крстиан Биловар и Эдуардо Герреро сыграли в матче по 32 минуты. Обоих заменили центрбек Окон из ЮАР и форвард Матвей Пономаренко.

На 40-й минуте "Динамо" пропустило. Соболь в борьбе оттер Дубинчака и открыл счет.

Затем на второй тайм не вышел Ярмоленко, которого заменил юный Владислав Герич. Подопечные Шовковского плохо начали вторую половину и у них почти ничего не получалось на поле. Игра изменилась лишь после массовых замен на 63-й минуте, когда на поле вышли основные игроки.

После 63-й минуты "Видзева" на поле не было видно. "Динамо" контролировало матч и могло забить четыре-п’ять мячей, но сделало это лишь раз. Владислав Ванат реализовал пенальти.

"Динамо" — "Видзев" — 1:1

Голы: Ванат, 80 — Соболь, 40

"Динамо": Моргун, Караваев, Биловар, Слюбик, Дубинчак, Ищенко, Рубчинский, Пихаленок, Ярмоленко, Брагару, Герреро

Запасные: Бущан, Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Окон, Волошин, Шапаренко, Ванат, Кабаев, Тымчик, Михавко, Герич, Саленко, Михайленко, Пономаренко

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