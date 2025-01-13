Динамо сыграло вничью с Видзевом в контрольном матче в Турции

Динамо, несмотря на гол Ваната, не смогло победить клуб из Польши
Киевское "Динамо" продолжает свой тренировочный сбор в Турции. В рамках запланированной программы команда провела свой третий контрольный матч.
Сjперником команды Александра Шовковского стал польский "Видзев", сообщил портал Новини.LIVE.
"Динамо" снова не победило
"Динамо" начало матч резервным составом, где выделялся Андрей Ярмоленко, вернувшийся на поле после травмы.
Крстиан Биловар и Эдуардо Герреро сыграли в матче по 32 минуты. Обоих заменили центрбек Окон из ЮАР и форвард Матвей Пономаренко.
На 40-й минуте "Динамо" пропустило. Соболь в борьбе оттер Дубинчака и открыл счет.
Затем на второй тайм не вышел Ярмоленко, которого заменил юный Владислав Герич. Подопечные Шовковского плохо начали вторую половину и у них почти ничего не получалось на поле. Игра изменилась лишь после массовых замен на 63-й минуте, когда на поле вышли основные игроки.
После 63-й минуты "Видзева" на поле не было видно. "Динамо" контролировало матч и могло забить четыре-п’ять мячей, но сделало это лишь раз. Владислав Ванат реализовал пенальти.
"Динамо" — "Видзев" — 1:1
Голы: Ванат, 80 — Соболь, 40
"Динамо": Моргун, Караваев, Биловар, Слюбик, Дубинчак, Ищенко, Рубчинский, Пихаленок, Ярмоленко, Брагару, Герреро
Запасные: Бущан, Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Окон, Волошин, Шапаренко, Ванат, Кабаев, Тымчик, Михавко, Герич, Саленко, Михайленко, Пономаренко
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